阿根廷晋级了，这是今晨最令人振奋的赛果，梅西的进球堪为完美，而主帅信任的罗霍更是回报了前者的信任。世界杯小组赛第三轮的比赛，只要是三强争夺一个晋级名额的比赛都会带有各种可能性，而阿根廷的晋级则是多方面因素成就的赛果。

因为法国和丹麦的比赛踢得很默契，现场球迷也报以了嘘声，所以在D组没开打前人们也会担心克罗地亚是否也会以相同的方式踢冰岛。毕竟球队已经晋级，平冰岛可以获得小组第一，输球最差就是小组第二晋级，如果想给阿根廷雪上加霜的话，的确有可能不全力拼战的。如果克罗地亚不敌冰岛的话，阿根廷想晋级的难度就会加大，而事实上克罗地亚没有让主力球员休息，莫少率队更是2比1力挫冰岛，所以阿根廷出线需要感谢克罗地亚的全力以赴。

阿根廷晋级的那一瞬间是令人激动的，哪怕你并不是这支球队的球迷也会为之感叹。因为过往的阿根廷有许多令人感动和难忘的记忆，所以支持阿根廷并不代表是支持梅西，更多的是一种情怀，是对一支传统强队的支持，所以当球队晋级后还是有一些感慨和幸福感。足球世界是残酷的，但是也不乏温情。

回看阿根廷晋级之路，首战被冰岛逼平，随后惨败克罗地亚陷入困境，如果不是尼日利亚2比0冰岛，球队几乎没有了希望。今晨一战险胜尼日利亚也证明了球队这场比赛的应变和努力都是到位的，精神层面的内容也不容忽略。

在球场上经常会有头缠绷带带伤征战的球员在拼战，那一刻是血性气质的体现。今晨马斯切拉诺虽然送对手点球，但是他在比赛中的竭力，脸部带有血迹拼战的画面一直是令人动容的。裁判没有令其下场擦干血迹，镜头却无数次的对准他的脸部，无声的画面也在叙述着什么。相信这一点也在激励着队友，有困难集体去克服。

此外本场比赛前就有传闻说阿根廷架空了主帅，梅西和队友们制定战术和打法，中场休息后出场前梅西和队友们说了些什么，大家聚集在一起显然是加油的意思，这样的情况也证明球队要拼命博胜。如此种种都是阿根廷破茧重生的关键，也将是接下来淘汰赛的原动力。

这场比赛梅西在边路的威胁更多，而且伊瓜因也首发出战，变化也是有针对性的，末尾还派上了阿奎罗，这样的话进攻端火力都在场上，给了对手更多的压力，加上梅西中场提示大家有机会就射门，不管是什么位置的球员，以上诸多原因的驱使下罗霍最终建功也是必然的。足球带有很多未知性，但是只要方方面面都做到最好了，球队多数是可能如愿的。

梅西这场比赛2次射正全部射正打进1球，传2次威胁球，传球64次传准51次，1次抢断成功，5次被犯规。梅西的进球是接巴内加长传球形成的机会，他的停球和突破都很到位，射门的瞬间令对手门将奥梅罗鞭长莫及，可以说是极其完美的进球。不过此后梅西也有3次传球失误，他速度回抢力求弥补自己的失误。在对手全线防守的情况下，梅西拿球还是会打到对方的腿上错失了一些机会，接下来打法国一定会遇到更多的阻力，这就需要梅西和球队从本场比赛中找出更多办法。

值得一提的是本场比赛拿下尼日利亚获得热捧的主因是球队在面临巨大的压力下赢球了，毕竟是在出线形势极其不利的情况下，而且还有马斯切拉诺送了点球，难度变得更大了，因此人们才会盛赞阿根廷涅槃重生。而从历史战绩来考量，阿根廷是尼日利亚的苦主，赢球似乎是必然的，球队先后在诸多大赛中拿下这个对手。最近的一次是2014年巴西世界杯，阿根廷小组赛3比2尼日利亚，比赛中梅西打进两球，罗霍则在第50分钟打进第三球，后者的确可以说是尼日利亚的克星。

2010年南非世界杯和2002年韩日世界杯中，同样是小组赛相遇阿根廷都以1比0的比分拿下对手，再就是1994年美国世界杯，阿根廷在小组赛第2轮2比1尼日利亚，卡尼吉亚梅开二度，马拉多纳送出1次助攻。从老一辈的对战，到新生代的对阵，尼日利亚均被拿下，米克尔早年和梅西一样被誉为未来之星，而今也是各有各的风采，只是相比之下改打了位置之后的米克尔没有梅西的成就，但是本场比赛中米克尔和他的队友也赢得了足够的尊重。

这场比赛后人们认为只要梅西在他能发挥足够的位置，阿根廷就有更多的希望。其实事实上梅西踢什么位置并不是最为重要的，重要的是队内的球星们如何和梅西发生化学效应，而不仅仅是寄望梅西凭借一己之力赢球。