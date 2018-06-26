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伊朗限制C罗凑效有利于乌拉圭，葡萄牙核心如何解困？

(2018-06-26 16:44:46)
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俄罗斯世界杯

 分类： 2018年俄罗斯世界杯
伊朗限制C罗凑效有利于乌拉圭，葡萄牙核心如何解困？

       葡萄牙被伊朗逼成1比1平，淘汰赛要面对更为强势的乌拉圭，而这一结果则是因为伊朗有效的限制了C罗的发挥。即便夸雷斯马打进1粒进球，但是C罗受限无法发挥能量，没有进球还罚丢了自己制造的点球给梅西解压，这样的葡萄牙领军人物的无力感也成为赛后热点，更将成为俄罗斯针对葡萄牙的一个关键点。
       对于有可能小组出线的伊朗来说，使用任何手段限制C罗是第一位的，那么我们看一些这支亚洲球队是怎么做到的。伊朗采取的是451阵型，C罗第一次拿球连过两人之后送直传球，但是被对手球员拦截，伊朗的意图首先还是要掐断C罗和队友的连线。
     随后冯特传球给C罗，后者停球不稳球被断了。在伊朗进行了一段时间的进攻之后，C罗再度拿球一脚直塞球找到夸雷斯马，后者传球到禁区被门将托出，随后赢得角球的机会再度制造定位球机会，但是这次C罗开出的任意球击中了人墙。
      C罗再度得球后选择直塞球找队友，但是席尔瓦越位了。之后C罗拿球向前被对手踢出了边线，伊朗中心意图也是让C罗无法好好拿球，且有效的中断葡萄牙的进攻。上半场C罗得球都希望利用直塞球找队友，但是每一次都被对手断球，还有一次让对手形成反击机会极其的危险。
       因为前场得不到足够的好机会，所以C罗选择回撤拿球，然后突然射门，但是却被门将稳稳拿到。比赛中和卡瓦略的传球配合也不少，只是根本无法直接制造射门的良机。因为受困C罗的情绪也有一些急躁，随后被对手破坏一次进攻机会后，开始向主裁抱怨了。
      利好的是在C罗无力的时候，夸雷斯马展露了自身的绝技，在和阿德里安传球配合后突然在外围起脚打门建功，一脚世界波震惊四座。上半场射门葡萄牙9比3，射正3比1，角球5比0，进攻的威胁有，但是效率降低了。
       下半场上来伊朗加强了对C罗的防守，C罗联系拿球都被犯规，第二次居然被3名球员直接推倒赢得了点球，但是C罗的点球还是老方向，于是被伊朗门将扑出。之后接佩佩的直塞球C罗再度射门偏出，和之前的两场比赛的效率相比，本场比赛的确是发挥失常。
      在经过了换人调整之后，C罗带球被拦截，虽然随后将球抢了回来，但是席尔瓦接球也只是在外围来一脚射门，根本没有威胁到球门。之后C罗在无球跑动中打到了伊朗的球员，裁判看了回放视频后给他出示了一张黄牌，这也显露出本场的C罗情绪也是接近失控了。
      核心球员无法镇定，球队也会出错，随后不久塞德里克禁区手球送点，导致球队平局收场只能硬着头皮对阵乌拉圭，球队发挥不佳的话极其可能出局，因为目前的乌拉圭双星的状态是极好的。C罗本场数据5次射门3次射正，传1次威胁球，7次过人颗粒无收，的确是世界杯低效的一战。

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