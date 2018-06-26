



俄罗斯对阵乌拉圭的比赛苏亚雷斯定位球直接得分再度惊艳，至此本届世界杯已经有6粒进球任意球破门。今儿盘点一下这几粒进球的关键性，随后的淘汰赛比赛中这柄利器也可能左右比赛的结果，同样关乎球队的晋级。

俄罗斯揭幕战戈洛文在伤停补时利用定位球破门，外脚背的弧线球的确十分的完美，小将也在世界杯的赛场一战成名。不过因为这是球队的第5粒进球，关键性不足，只能是锦上添花的一球。不过在随后的淘汰赛阶段，这样的定位球能力则可能洞穿西班牙的球门，俄罗斯晋级的希望因此而得到了提升。

随后葡萄牙3比3西班牙的比赛中，C罗第88分钟利用定位球直接破门，将比分定格为3比3。他的定位球完美的绕开了人墙，从西班牙球员耳侧略过洞穿了球门，这粒进球的质量和关键性的确完胜了俄罗斯小将。如果不是这场平局，葡萄牙很可能无法跻身淘汰赛的行列。

塞尔维亚1比0哥斯达黎加的比赛中，科拉罗夫的定位球也堪称完美，这位定位球高手也在世界杯的赛场上留下了完美的一球。当时对手犯规送定位球机会，科拉罗夫左脚弧线球破门，打进的也是绝对的死角。

因为这粒进球是本届世界杯的第三粒任意球进球，所以也被拿出来和前面的戈洛文和C罗的进球做比较。因为这粒进球是贴着门柱入网的更为刁钻，所以被很多球迷认为是最漂亮的进球。不过个人认为关键性还是无法超越C罗，因为无论是梅西、C罗和内马尔都比普通球员承受的压力大，这粒进球是在下半场第56分钟打进的，和C罗末尾救主也是有区别的。

随后是哥伦比亚1比2不敌日本的比赛中，金特罗的任意球破门，当时球队陷入困境，开场队友送点吃红牌导致主帅被迫换人调整，而第39分钟金特罗的定位球帮助球队扳平了比分，也可以说看到了拿分的希望。当时金特罗同样是左脚开球，一脚低射穿过人墙的空隙进入球门，即便日本门将将球捞了出来，但是视频裁判确定皮球整体过线，的确是十足的好球。困境看到希望，这粒进球的关键性也是十足的，只是遗憾的是球队末尾还是输了。

10人德国2比1瑞典的比赛中，克洛斯的读秒任意球破门是目前最为关键的一球。因为球队少一人作战，且平局就有可能出局，这样的情况下克洛斯利用个人能力破门，的确是惊世一球。这粒进球是小角度弧线球破门，刚刚越过门将的指尖的确令人惊叹，关键指数第一位。