豪取两连胜的俄罗斯遭遇了0比3的惨败，乌拉圭并没有在对阵东道主的比赛中保存体能，而是选择全力出击，这一点也让赛前认为本轮将会默契平局的人们失望了。本届世界杯一个关键词就是竭力，所以每场比赛的观赏性都不错。乌拉圭队的两位大神级的人物苏亚雷斯和卡瓦尼都有进球入账，拿到小组第一之后也会对随后的比赛产生影响。

果然随后双牙对阵弱旅的比赛中，诸多顶级球星不断出错，拉莫斯被对手力压失球，德赫亚茫然没有反应。C罗罚丢了点球，甚至还因为大动作导致黄牌加身，而这些无厘头的表现有一半是因为球队有其他的想法。

葡萄牙和伊朗平局的话，西班牙先后两次落后比分，如果输球的话极其可能出局，葡萄牙赢球的话，无论西班牙赛果如何都是携手晋级。只是没想到的是末尾葡萄牙送伊朗点球，两队平局的结果是葡萄牙淘汰赛遭遇劲敌乌拉圭，而西班牙摆烂之后却遭遇刚刚被乌拉圭3球大胜的东道主。取舍之间葡萄牙很自伤，而西班牙除了遭遇弱旅还成全了赛前就已经出局的摩洛哥。

综上所述可以看出进入小组赛第三轮比赛可能有很多意外产生，率先出战的球队力争小组第一，而出局的球队也会尽力成为搅局者，并不会甘心沉沦。凌晨出战的球队除了确保小组出线外，还会根据前面小组的排名而选择对手，以便于在淘汰赛中更进一步，这样的话很多无法预测性就随之产生了。

本场比赛后苏亚雷斯打进2球位列射手榜第14位，不过球队上一次定位球直接破门则要追溯到2010年南非世界杯，所以这粒进球也有着特殊的意义。因为这粒进球还是俄罗斯世界杯的第6粒定位球直接得分，所以接下来乌拉圭的对手也需要防备苏神的这一得分利器。

乌拉圭是双神坐镇，所以即便随后拉克索尔打进一粒极其戏剧的进球，但是这场比赛还不够完美，那是因为卡瓦尼本届世界杯还没有进球。卡瓦尼的进球的确需要十足的耐心的，直到进入伤停补时后才由他打进，当时戈丁的射门被门将扑出，卡瓦尼补射才建功。应该说悍将打进世界杯第一粒进球是很有成就感的，因为他和苏神都成为连续三届世界杯都有进球的乌拉圭球员，的确力证了自身的实力。

卡瓦尼打进的这粒进球是挫伤俄罗斯士气的第三粒进球，但是惨败对于俄罗斯来说是有好处的，同时也提示主帅轮换的几名球员的重要性。本场主帅用斯莫尔尼科夫、库德里亚绍夫、阿列克谢-米兰丘克轮换马里奥·费尔南德斯、日尔科夫、戈洛温出场品味输球的滋味，接下来战西班牙则需要全主力出战。

这场比赛对于俄罗斯是很残酷的，因为令人主帅没有想到的是上半场第36分钟斯莫尔尼科夫吃两黄红牌下场，接下来将无缘淘汰赛对阵西班牙的比赛，这个位置则需要主帅筹谋。虽然西班牙在凌晨对阵摩洛哥的比赛中不断出错丢了两球，末尾还是凭借视频裁判才被判罚进球有效，颠覆了边裁的越位判罚，的确够无力和惊险的，不过淘汰赛阶段斗牛士犯相同错误的几率几乎为零。

乌拉圭的三粒进球是定位球、折射、角球所得，俄罗斯防守定位球的部署需要进行改变，此外就是禁区内的跑位略微慢了一些，导致功臣切里舍夫成为乌龙球的送礼者。不过对于俄罗斯来说无论淘汰赛遭遇西班牙还是葡萄牙都很难过关，所以这场败局更利于备战随后的比赛，倒是可以用获益匪浅来形容。如果让俄罗斯人自己选择，更想遭遇的是伊朗。



