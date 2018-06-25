今夏世界杯最为酣畅的比赛是G组的四场比赛，也可以说是因为巴拿马和突尼斯的实力较弱，所以成全了比利时和英格兰三场大比分的胜局。不过必须承认的是比利时和英格兰都开启了进攻的狂潮，年轻是他们的资本，崇尚进攻则是态度，这其中比利时最为明显。在经过两场激战之后两队已经提前晋级，末尾一战两强相争，鹿死谁手则存在疑问，相比之下比利时更有胜算一些。

有趣的是小组赛前两场比赛后两队都打进8球，仅失2球，不同的是英格兰获得3粒点球，而比利时则只有1粒点球。欧洲红魔凭借团队配合制造进球的确该获得更多的支持。首战巴拿马下半场默滕斯利用对手勉强解围的机会，一脚落叶球敲开对手的球门，小个子的比利时人的确是令人眼前一亮，他也是比利时阵中阿扎尔之外大心脏的一员，具备单兵制敌得分的能力。

此外德布劳内和阿扎尔的化学效应和传球能力都可以给卢卡库更多支持，即便后者也有吐饼的习惯，但是机会多多的前提下还是可以保证较高的个人效率，这一点也是英格兰所不及的。

同样是对阵巴拿马，阿扎尔和德布劳内配合后，后者传中球卢卡库冲顶建功，这球位置极其合适，锋霸进球也是必然的。阿扎尔不仅仅能突破还有抓反击会的能力，随后送卢卡库单刀机会也是极其舒服的。可以说比利时是用流畅的配合完虐巴拿马，相比之下英格兰则有两粒点球护卫和带刀后卫的头槌能力才取得领先优势的。

数据上看比利时对阵巴拿马射门15比7，射正6比2，关键传球6比2,。英格兰对阵相同的对手射门12比6，射正7比2，关键传球是6比7，两粒点球是射正次数增多的原因，而对手的关键传球居然比英格兰更多，制造的威胁也比对阵比利时更多，而且末尾还打进了世界杯的第一粒进球，这些都说明英格兰有不足。

回看比利时5比2大胜突尼斯的比赛中，开场阿扎尔自己制造点球并主罚命中，随后默滕斯助攻卢卡库破门，前者两场比赛都有参与进球的确是极其关键的。小魔兽先是错失德布劳内和阿扎尔配合后送出的绝佳机会后，没有浪费队友的妙传且将球打进，由此可见卢卡库的身后有众多的助力者。随后卢卡库又打进德布劳内组织，穆尼耶送出的直传球的机会，并上演梅开二度的好戏，如果不是过早被换下的话小魔兽也可能上演帽子戏法的，小将的潜力的确依旧存在。

这场比赛比利时数据占优，射门23比16，射正12比5，关键传球18比14，角球5比2。英格兰首轮对阵突尼斯先进球的情况下被对手扳平，沃克送点是短板所在，也可以折射出突尼斯对英格兰防线的威胁比较多。如果不是凯恩把握住了角球机会，球队则要接受一场平局，凯恩的进球是在91分钟的确够惊险的。全场比赛英格兰射门18比6，射正8比1，关键传球14比5，角球7比2，优势的数据证明球员们浪费机会太多次了。