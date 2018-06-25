世界杯前两轮的比赛全部战罢，英格兰制造了最大比分的比赛，同时也刷新了世界杯上半场进球新纪录，英格兰6比1拿下巴拿马的确振奋了士气，也让人们对球队的称呼从三猫军团的戏称变为三狮军团。凯恩也因为本场比赛上演帽子戏法而位居世界杯射手榜第一的位置，以5粒进球力压C罗和卢卡库，不过这并不代表凯恩的关键性就完胜了这两大将。

因为卢卡库的4粒进球没有点球，而C罗只有1粒点球，还是在对阵西班牙的比赛中获得的，因此即便位居凯恩身后，关键性依旧是占优的。凯恩在对阵巴拿马的比赛中获得2粒点球，而且上半场就罚进两粒点球，且球队半场5比0领先对手，所以这些都减弱了这次帽子戏法的关键性。

巴拿马本场有一些急躁，毕竟首轮比赛0比3输给了比利时，因此情绪控制不好，且动作较大因此导致上半场就大比分落后。回看对阵比利时的上半场巴拿马还是很顽强的，此外本场主裁的判罚偏重也是一个方面，以往有抱腰式防守的情况出现都不会判罚点球的，而本场一判罚就两粒点球，的确成为英格兰大胜的一个因素。

英格兰本届世界杯的阵容是以年轻为主，他们欠缺的是对阵强队的经验。热身赛和虐菜的比赛球队是比较得心应手的，而在世界级的大赛中却数次爆冷导致出局，因此并不想对这场大胜用过多的溢美之词来评价这支英格兰。

英格兰本届世界杯的目标是4强席位，因为球队近20年最好的成绩就是八强，而在上届世界杯上小组赛0胜1平2负制造了球队历史上最差战绩之后，球队的确需要在连胜之后做好防范工作。接下来球队末战将和比利时开战，这场比赛才是真正考验三狮军团实力的时候，不过因为两队两战全胜已经出线，比利时是否派遣替补出战还是一个问号，因此考验英格兰的比赛还需要等到淘汰赛阶段。

本届世界杯的英格兰平均年龄是26岁，尼日利亚是本届杯赛年龄最小的球队，所以即便连胜也并不被看好成为夺冠热门球队。英格兰首战2比1拿下突尼斯的比赛中错失了很多机会，所幸的是末尾进球斩获了胜局，因此球队的前景还需要时间来定论。

本场比赛抛开凯恩的2粒点球，其他的4粒进球可以论证一下关键性。和继续踢快乐足球的斯特林相比，上赛季备受质疑的斯通斯的表现是很关键的。本场第8分钟英格兰就先声夺人，当时特里皮尔开出角球，斯通斯头球建功。随后英格兰任意球机会，斯特林接凯恩头球摆渡头球攻门被扑出，斯通斯近距离头球补射建功。值得一提的是这两粒进球一粒打破僵局，一粒则将比分定格为4比0，后面这粒进球的确是杀死悬念的进球，带刀后卫的这一传统也可能在随后的比赛中帮助球队斩获胜局。

再回看英格兰首轮2比1拿下突尼斯的比赛，斯通斯同样极其的关键。开场第11分钟他助攻凯恩打进第一球，当时阿什利杨开出角球机会，斯通斯头球攻门导致对手门将勉强扑出，给了凯恩补射的机会。随后在上半场末尾阶段还制造了第二粒点球，可以说斯通斯的关键性是和凯恩比肩的。

第一场比赛英格兰浪费了不少机会，射门18比6，射正8比1，但是只命中2球，斯特林和林加德的快乐足球成为这场比赛效率不高的主因。大胜巴拿马的比赛英格兰射门12比6，射正7比2，打进6球，效率的确提升不少，角球3比2，定位球的得分能力还是最主要的得分手段。

如果说英格兰有隐忧的话，那就是沃克的不稳，首战送点球也是很危险的，如果不是随后凯恩旧主，一场平局后极其可能在随后的比赛遭遇冷雨，参见阿根廷式的悲剧。此外就是斯特林的快乐足球方式也是令人遗憾的一点，本场比赛虽然和林加德踢墙配合后帮助队友打进1球，但是自己的得分机会头球攻门却再被封出，好在斯通斯补射建功，否则又一次错失了机会。

下半场英格兰一度很被动，但是对手的射门还是斯通斯在门前解围，应该说攻防两端这位曼城悍将的表现是可圈可点的。全场比赛他2次射门都射正全部转换为进球，5次解围1次被犯规，的确是化解险情的绝对功臣。首场比赛斯通斯有3次射门1次射正，2次抢断成功的数据，很明显次战的表现更为出色。