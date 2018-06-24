本届世界杯比利时的比赛是最为畅快的，从首轮3比0大胜巴拿马，再到5比2大胜突尼斯，最稳的就是欧洲红魔，唯一不足的是首轮上半场无进球，但是下半场的3粒精彩进球完全征服了球迷，也让世界杯强队不强的论调改变了。

提及比利时首先想到的就是阿扎尔，这位居于C罗和梅西之后的新球王是世界注目的焦点，他的特点和两位球星不同，他更能将一支球队撑起，也更喜欢助攻队友破门，而不想自己单干刷进球数。哪怕蓝军主帅孔蒂给了他更多射门的权利，并希望他发挥自己射门的优势，但是相等的机会他还是更喜欢助攻队友。

出身足球世家的他自然与众不同，未来的成就也会和梅罗不同。比利时阵中同样出色的就是德布劳内，上赛季在曼城进步极快的他也在世界杯赛场展露优势面和关键性。两位核心也让锋线上的卢卡库如鱼得水，即便浪费了一些机会还能梅开二度，或许其他锋线私下里都会羡慕卢卡库得到的支持足够多。

这两场大胜的比赛中阿扎尔和德布劳内的数据也能力证两人的重要性，首场比赛阿扎尔4次射门1次射正，传3次威胁球，送出1次助攻，7次过人，1次抢断，1次抢断成功，5次被犯规，在遭遇严防的情况下还能参与后面的两粒进球，且助攻卢卡库上演梅开二度的好戏的确不俗。

德布劳内这场比赛3次射门，传4次威胁球，送出1次助攻，1次抢断成功，2次解围，1次被犯规，他接阿扎尔回传球然后传中助攻卢卡库打进比赛中的第二粒进球，和比利时队长的化学效应很明显。

第二场比赛阿扎尔打了68分钟的比赛，4次射门3次射正打进2球，6次过人，4次被犯规。开场6分钟造点且主罚命中，下半场开场不久接德布劳内长传球直接过掉门将射入空门，因为这粒进球后球队4比1领先，所以随后被换下养精蓄锐了。

德布劳内这场比赛打满全场传5次威胁球，2次过人，1次抢断成功，1次助攻。在阿扎尔、卢卡库和默滕斯下场之后，德布劳内的作用很明显，球队才能在随后的比赛中制造了很多射门机会，如果不是替补登场的巴舒亚伊浪费了帽子戏法的三次机会的话，球队给予他的进攻良机可以帮助他上演大四喜的好戏。即便悍将浪费机会还能打进1球，这样的事情也只能在比利时身上发生，比利时双星的确是球队的至宝，两人无私性和关键性都很到位。



