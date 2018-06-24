世界杯如火如荼的进行中，最热的三个关键词就是末尾绝杀、定位球功力和下半场的逆袭，所以今儿就盘点一下本届世界杯截至目前为止上半场僵局，下半场扭转乾坤的比赛。

世界杯A组乌拉圭1比0拿下埃及的比赛中，苏神和卡瓦尼都连续错失机会，末尾第90分钟由希门尼斯绝杀对手。这粒进球是任意球传中，希门尼斯在小禁区头球破门，成为世界杯第一个末尾绝杀对手的操刀手，惊艳指数甚至超过了5球大胜末尾还能定位球破门的戈洛文，因为这粒进球必须是左右赛果的进球。

A组第二轮的比赛俄罗斯和埃及上半场也是握手言和，但是下半场刚开始埃及队长法特希送乌龙大礼，令埃及门将哑口无言。俄罗斯的运气的确是爆棚的，世界杯赛场是有很多乌龙大礼，但是鲜有队长送礼的，这员大将也成为世界杯历史第6位自摆乌龙的队长。随后俄罗斯切里舍夫和久巴分别进球，萨拉赫点球命中，比赛以3比1结束，但是这场比赛乌龙球是转折点。

B组的首场比赛伊朗1比0绝杀摩洛哥，但是这次还是对手送乌龙大礼，鲍哈杜兹第95分钟想用头球解围萨菲的任意球传中所制造的威胁，却忙中出错不小心自摆乌龙葬送球队好局。西班牙1比0伊朗的比赛上半场颗粒无收，下半场第54分钟科斯塔进球，伊涅斯塔直传球助攻队友转身折射后弹在自己的腿上反弹入网，作为这场比赛的唯一进球的确也有点过于戏剧和好运气了。

C组法国2比1澳大利亚同样是下半场才有进球，格列兹曼罚进一粒点球，里斯顿送点是经过视频裁判的回放之后判定的，可以看出下半场送分的次数还真不少。有趣的是这场比赛乌姆蒂蒂随后送点球，如果不是博格巴末尾进球，法国也会陷入阿根廷一样的困境中。随后丹麦1比0秘鲁也是下半场第59分钟埃里克森突破后助攻波尔森推射破门，打进比赛中的唯一进球。

D组克罗地亚3比0阿根廷的三粒进球都是在下半场，第53分钟卡巴列罗出错，雷比奇扫射建功。随后莫德里奇的世界波，补时拉基蒂奇推射锁定胜局，这也是世界杯少有的下半场进三球零封对手的比赛。尼日利亚2比0冰岛，穆萨分别在第49分钟和第75分钟破门，摩西和奥梅罗送助攻。

E组塞尔维亚1比0哥斯达黎加，下半场第56分钟塞尔维亚队长科拉罗夫定位球破门。巴西2比0哥斯达黎加，末尾库蒂尼奥和内马尔都是伤停补时建功，也是本届世界杯中的唯一。

F组瑞典1比0韩国，瑞典第65分钟金敃友禁区内铲倒克莱松送点，视频裁判再度成为主角，格兰奎斯特点球命中。G组比利时3比0巴拿马都是下半场入球，默滕斯下半场刚开始进球，卢卡库梅开二度，阿扎尔和德布劳内送助攻。