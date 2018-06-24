世界杯开启之前很多人都担心参加了欧冠比赛的皇马球员会低效，但是几乎两轮的世界杯比赛中皇马球员在不断的刷新了纪录。C罗是代表，首战3球，次战1球帮助球队1胜1负保持不败，莫德里奇更是用极其出色的发挥让梅西品味惨败的痛苦。凌晨的德国生死战克洛斯参与两粒进球，末尾定位球绝技破门，和C罗一样成为末尾利用定位球破门决定赛果无二英雄。

相比之下这三人中最为关键的还是C罗，因为葡萄牙面对的对手是西班牙，球员整体实力要高于阿根廷和瑞典，所以在这样的比赛中贡献3球的确无人能及。再就是阿根廷队内也有三星护卫，梅西更是炙手可热的球王，所以可以在比赛中利用个人能力让阿根廷更痛的确也只有莫少可以做到。

和前两位队友相比，克洛斯的重要性在帮助德国获得重生，因为平局的话则可能出局了。末战的主动权也将不在德国人的手里，加上比赛中的失球就是他传球失误所导致的，在这样的压力下还能力挽狂澜，的确再度让人们看到了德国队的血性气质，末尾一刻也是令人动容的，所以三人的关键性的确很评出个高低。

在俱乐部每个赛季的比拼中，每支球队的大腿都是关键人物，而克洛斯和莫少则是皇马阵中稳健的一员，C罗才是更璀璨夺目的巨星，皇马队友也对他很是佩服。有趣的是在双牙对碰的比赛中，C罗末尾进球拉莫斯险些要过去和他拥抱，只是第一时间想起了自己还是西班牙的队长所以迅速止步了。由此可以发现C罗的魅力和皇马球队彼此间的欣赏是根深蒂固的，所以才能开创三连冠的伟业，欧冠的这个纪录相信很多年都不可能有球队超越了。

即便在俱乐部并不是最耀眼的球员，但是在国家队的比赛中克洛斯和莫德里奇还是绽放了足够的光芒。虐阿根廷一战让人们觉得克罗地亚的确可能在今夏世界杯中有更大的突破，而德国在这场比赛之后或许能重拾历届大赛中的霸气，这一点弥足珍贵。目前克洛斯起码能让德国拒绝颜面扫地，遭遇两场不胜的尴尬。只是这样的克洛斯也让梅西继续受到压力的影响，因为夺冠热门球队中依旧是阿根廷最低效。

皇马球员的爆棚也让人们更明白球队斩获欧冠三连冠的确实力所致，而绝非是运气太好。在前两轮的比赛三位巨星的数据也能揭示更多的内容，C罗首战打满全场4次射门3次射正全部命中，传1次威胁球，次战6次射门1次射正打进1球，传1次威胁球，每次射正都能进球，或许是其他球员无法做到的。

莫德里奇首战球队2比0尼日利亚，他个人只有1次射门且射正，命中1粒点球，传1次威胁球，稳定的点球操刀手也让比赛失去悬念。3比0虐阿根廷一战莫少2次射门1次射正打进1球，传2次威胁球，他的进球是在比赛第80分钟，也是球队的第二粒进球，这球是挫伤对手的关键进球，也等于锁定了胜局。

克洛斯的首场比赛6次射门3次射正，传1次威胁球，85次传球成功率92.94%，一次抢断成功，但是情绪显得急躁，也有一些很少见的失误出现，因此在赛后被认为是球队输球的一个原因。乃至第二轮开启之前很多人喊出克洛斯醒来的口号，因为他对于德国队绝对重要。

德国的第二场比赛主帅勒夫将厄齐尔放在板凳上，克洛斯的作用和责任就更大了。克洛斯这场比赛4次射门1次射正打进1粒进球，传2次威胁球，3次过人，3次抢断2次成功，末尾的镇定再度例证中场核心的关键性。接下来战韩国需要防范的是孙兴慜的定位球功力，因为这员热刺的大将在1比2不敌墨西哥的比赛中也用一脚世界波为球队挽回了颜面。



