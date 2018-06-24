世界杯的每个凌晨都有很多不同，德国队吃到红牌的情况下还能末尾凭借定位球绝杀瑞典，也等于拒绝了阿根廷式的悲剧，否则今夏世界杯最悲剧的球队就会易主。毕竟阿根廷首战还有1个积分，而德国被墨西哥爆冷1比0擒拿，如果第二场依旧平局的话基本就可以打道回府了。和其他比赛扭转败局不同的是德国人凭借的还是个人能力，而不是团队的配合，这一点也给球队带来隐忧，小组末轮依旧有各种可能。

本届世界杯凌晨2点开打的比赛中阿根廷0比3不敌克罗地亚的确是惊心和伤感的，所以德国队也是这个时间开打，所处的困境比阿根廷更甚，所以也引发了球迷们更多的担心。

勒夫本场比赛对首发阵容做出了4个人员上的调整，这也是很大胆的决定。不过因为这些调整有的是无奈之举，有的则是积极的应变，给一些更渴望比赛的球员机会，所以也是被人们认同的。赫克托上一场是因为感冒而没首发，所以本场取代普拉滕哈特也是必然的，吕迪格获得机会也是因为胡梅尔斯有伤，厄齐尔被罗伊斯、赫迪拉被鲁迪取代则是勒夫在博是否正确。

无奈的是鲁迪开场不久因伤下场，京多安得到了出场的机会，不过这位在曼城表现出色的球员和获得机会的吕迪格都有一些失误和慢热的感觉，所以并没能增加球队的实力。

其实这场比赛开始阶段最大的感觉就是球员彼此之间无默契，而且开场就是浪费了两次得分机会，而瑞典的密实防守也让德国队很难破门，且有被对手反击的险情不断出现。所幸的是上赛季基本伤停一个赛季的诺伊尔已经回到最佳状态，才力保上半场球门不失。

上半场数据德国射门7比3，射正2比2，角球4比2，控球率是75.4%比24.6%，任意球2比6，犯规7比2，而对手的犯规则直接让鲁迪下场，这半场的博弈显然是瑞典更硬更有针对性，德国队只徒有进攻次数的优势。德国的首场比赛主帅在第79分钟才换上戈麦斯，但是球队并没有给予更多射门的机会。本场比赛依旧的上半场是走地面，边路的威胁也总会因为禁区中路没支点而错失良机，的确证明主帅的首发依旧存在问题。所幸的是下半场勒夫果断的换上了戈麦斯，所以球队刚开场就破门了，这粒进球也说明接下来的比赛还是应该启用本场的下半场的模式，否则冷门还可能出现。

当时克罗斯在中路分球给韦尔纳，后者从左路突入禁区后传中到禁区，穆勒机敏漏过，戈麦斯在前点吸引后卫后传到后点助攻罗伊斯半凌空射门将球打进。这是罗伊斯的首粒进球，球队团队配合的这粒进球也是极其有代表性的。不过这样的打法制造了不少的机会，但是始终无法反超比分，接下来的第三轮比赛还需要进行微调。下半场数据显示德国射门11比4，射正2比3，打进2球，角球4比1，任意球10比0，这效率和上半场对比的确是技高一筹。

这场比赛应变是王道，即便勒夫的各种改变有利有弊，但是下半场的换人堪为扭转败局的关键，相比之下瑞典主帅的换人则是给自己挖坑了。主帅在第74分钟用杜尔马兹换下了克拉松之后，这个板凳奇兵屡屡给德国队任意球机会，这也是克洛斯末尾能绝杀对手的关键，而对于瑞典来说这次换人就是最大的败笔。