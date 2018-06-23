世界杯效应在很多方面都展现，豪门均有冷门和险情出现也会影响随后出战的强队的发挥。因为阿根廷的悲情惨败，巴西对阵哥斯达黎加之前的确是承受了重压的。历史战绩中巴西曾大比分拿下对手，战绩也是9胜1负占据着绝对的优势，但是这一点丝毫没让桑巴军团更早的斩获进球。

2002年小组赛巴西曾5比2哥斯达黎加的时候，只是目前阵容已经完全更改，所以历史战绩只是昔年的实力对比，不足以成为比赛中的资本和轻敌的借口。本场比赛补时打进两球之后，巴西跨年度13场不败，战绩是9胜4平，接下来还寄望延续这个强势的数据。

这场比赛两位进球者自然是无二的功臣，但是菲尔米诺的作用也是很明显的，接下来巴西主帅需要重新定位这名利物浦球员。上赛季的菲尔米诺和萨拉赫同样出色，的确该给予一些首发出战的机会。本场比赛他下半场出场打了22分钟的比赛，他登场后球队的威胁更多，虽然他的个人数据是1次射门，1次抢断成功，但是11次传球成功率高达90.91%，这个数据给予球队进攻端上的支持是很明显的。更为有利的是对手对他设防也没能奏效，充沛的体能和脚下能力让他成为主帅手里的下半场王牌，所以球迷希望给悍将首发机会的可能性的确不大。

事实上任何一支球队都需要板凳奇兵，这些人将成为主帅扭转局面和稳定局面的关键人，所以他们的作用并不该被忽略，内中不乏大将和关键先生。

很多人不明白保利尼奥表现也不错但是却被菲尔米诺换下了，事实上多半场的比赛下来球员体能已经消耗不少，加上球队战术部署已经被对手吃透，这个时候换人是要改变战术思路和出奇制胜。

菲尔米诺登场后巴西一直在进攻，但是内马尔错失单刀球，角球机会也被对手解围。随后内马尔点球被吹掉，之后又被放倒在地，内马尔用皮球发泄不满也吃到黄牌，应该说球队虽然有进攻但是仍处在久攻不下的局面中。随后库蒂尼奥回防也吃到黄牌，这的确是主裁在施压巴西，两大进攻的球员先后吃黄牌的确令球队陷入焦虑中。

真正的大将就是要在这样的局面中发挥作用，伤停补时的进球恰恰就是菲尔米诺接马塞洛的传中球然后头球摆渡到门前，热苏斯慢半拍的调整，库蒂尼奥拍马赶到将球打进，没有浪费替补奇兵制造的良机。随后热苏斯就被换下了，可以看出他还需要更多历练。