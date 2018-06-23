



本届世界杯冷门不断，这只是在揭示一个问题，那就是所谓的劲旅和弱旅实力都有提升，而强队的核心球员被对手所研究，一旦领军人物哑火和受限，夺冠热门球队就会面临失分的可能。这样的情况其实和英超无弱旅是一样的感觉，造冷也是每届世界杯的必然产物，也会成为赛中和赛后乃至更多年后的最深记忆。

从目前已经结束的比赛中可以看出很多赛果都出乎所有人的意料之外，俄罗斯揭幕战算是为这届世界杯定格了一个元素，那就是冷门比赛会很多。球队5比0横扫沙特凭借的是板凳奇兵和年轻球员的惊艳表现，当人们认为埃及能阻挡俄罗斯连胜的脚步的时候，主帅启用首战表现出色的两位替补球员再度斩获了胜局。两战全胜只失1球也是目前球队中很少能做到的，唯一两战全场零失球的就是克罗地亚了，接下来的淘汰赛俄罗斯还可能继续造冷。

葡萄牙虽然有C罗但是也是被弱视的球队，人们认为该队拿欧洲杯也是运气爆棚，而在世界杯的赛场则不可能延续那样的强势效应，首战西班牙是必然会输球的。但是C罗再度证明自己的强大，同时也揭示了这支西班牙并没有人们想象的那样完美和强大，不过还是要感谢皇马队友纳乔送礼。事实上被看低并不是坏事，因为这样可以麻痹对手，同时戒骄戒躁的沉着应对比赛，就可能斩获心中想要的赛果。目前西班牙和葡萄牙都是首战3比3，次战1比0小胜对手，这一点相同也给未来继续碰面埋下伏笔，因为想夺冠的话还可能遭遇，一旦再战就需要一分高下，说不定就是冠军争夺战。

法国是本届世界杯最赏心悦目的球队，尤其是1比0拿下秘鲁的比赛，不仅仅场面好看，青春的律动和打法的流畅的确是最为舒服的一场比赛，接下来的法国还会继续告诉世人什么叫后生可畏。若必须说出点不足的话，那就是小组首战的点球很关键，否则球队可能接受一场平局，这说明球队还有不足和隐忧。法国两战连胜打进3球仅是一球也仅次于东道主俄罗斯，进球数上比对手少5球。

阿根廷爆冷被冰岛逼平，球队战术针对性上不足，换人不到位也是问题，梅西的低效率反衬克罗地亚的疯狂。克罗地亚两战打进5球至今零失球，这样的攻防兼备也是赛前各方所无法预判到的，或许本届世界杯是到了莫少有所收获的时候了。

目前巴西和瑞士都是1胜1平，两队相同的都是第二场比赛末尾绝杀了对手，后程发力也是不谋而同的特质。只是巴西打进3球只丢1球，瑞士绝杀塞尔维亚之后打进2球失2球，这也说明球队仅仅就是搅局者，淘汰赛面对强队一旦失球则会很难追平，场场失球则是球队的短板。不过相比较来看，瑞士是近几届世界大赛中比较稳健的，瑞士军刀的刚性还是存在的。虽然首轮巴拿马和突尼斯都输球了，但是独特的球风还是给球迷们留下深刻的印象，接下来能否造欧洲红魔和欧洲国足队冷门是个问号，可以预判的是这两支球队不会毫无作为的。