世界杯小组赛第二轮的确各种惊心，纳瓦斯把守的大门的确很难攻破，这位一直被认为和皇马不完全匹配的门神在世界杯的赛场再度为己正名了。纳瓦西的出色让他对面的内马尔数次望洋兴叹，好在末尾库蒂尼奥打破僵局后，内马尔也如愿的攻破这个门神的五指关。通过这次破茧成功后内马尔也可以有更好的发挥，赛后的痛哭或许就是不止是对压力的一种宣泄。

回望目前实力最强的3大球星，C罗延续了好运气的同时，自身的实力不减反增，人们认为他的容颜和身体以及实力都是逆生长。但是人们也不会忘记欧洲杯上因伤而坐在地上哭泣的C罗，在宣泄了失落的情绪后率队拿到了奖杯。本届世界杯面临困境的C罗更为淡定，他也完全能宽容队友的无力和一些错漏，这显露出的是一种胸怀，或许是欧洲杯登顶和欧冠三连冠之后拥有的一种王者风范。

在比赛中无法进球的时候他只会竭力寻求机会，甚至还会参与防守。在皇马和国家队中不同的面对比赛的方式也让他更能赢得队友的支持和信赖，这样的C罗才是葡萄牙队中的领袖，所以球队两战不败也是有理由的，而C罗显然在不断进球后征服了更多的球迷。

或许是因为C罗的顺风顺水，梅西充分的备战却没能得到心中想要的赛果，于是压力在不断增加中。无论是被冰岛逼成1比1平，自己罚丢了点球，还是0比3惨败在克罗地亚的脚下，梅西的沉默引发不了同情，更无法卸下心中的压力。以前的梅西青涩不多话，鲜有在比赛中和比赛后哭泣的情况。蓄起胡须之后的梅西也一样没有泪水宣泄，更没有冲着队友呐喊和咆哮，他只是默默的踢球和不断的突破和制造着机会，但是对于一支不是爆冷平弱旅，就是惨败劲旅的球队真的需要这样的沉默是金的梅西吗？回答一定是否定的，而梅西继续这样下去，还是可能无法在末战力挽狂澜。

或许我们不能要求每一名球员都用相同的方式解压，但是梅西的表情和低着头失落的样子的确无法振奋士气，而当内马尔哭泣的时候，队友们都第一时间跑过来拥抱他，那一刻凝聚力会更加提升。即便目前无法提前预知巴西的下一场比赛会如何，但是却可以相信团结的球队和经历补时连入两球的桑巴军团会更接近胜局。

必须承认的是三位球星都是在国家队比赛中绝对竭力的代表，为了国家队也是倾其所有，只是每个人都用不同的方式在为国而战。同样首战都是平局，但是第二场比赛内马尔和C罗都帮助球队斩获胜局，梅西则只能接受惨败。在球王们身边的球员实力比拼中，巴西和阿根廷显然比较接近，葡萄牙则相对较弱，所以梅西的确该更多反思。

马拉多纳警告主帅要改变战术打法，其实梅西何尝不该改变一下自己的一些不足，只有全队都积极应变或许才能在末轮迎来大胜。尼日利亚2比0拿下冰岛是暂时缓解了阿根廷的压力，但是就因为非洲雄鹰次战如此的凶猛，更增加了末战的各种可能性，这一点阿根廷人也做足备战工作。

尼日利亚这场拿下冰岛的比赛射门16比9，射正4比3，打进2球，角球6比5，击中两次门框，运气好的话能打进4球。回看阿根廷对阵冰岛的数据，射门27比8，射正7比2，角球10比2，但是只命中一球，球队的效率的确太低了。对阵克罗地亚的比赛中，阿根廷射门10比14，射正3比5，角球5比2，对手击中2次立柱，回想一下也的确可怕。

在这两场比赛中梅西首战11次射门3次射正，传3次威胁球，次战只有1次射门，传2次威胁球。在惨败的比赛中阿奎罗和伊瓜因也都是1次射门，只有梅萨有3次射门，可以说三大球星威胁球门的次数也太少了，因此被零封也就成必然了，接下来则需要改变这样的窘境。

梅西、C罗和内马尔都是本届世界杯最大的亮点，寄望三位巨星都能祭出更为出色的发挥。



