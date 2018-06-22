



阿根廷的惨败让门将卡巴列罗再度成为焦点，他的失误比黄油手的德赫亚更令人不解，不过当阿根廷门神遭遇口诛笔伐之际，黄油手的德赫亚压力骤减了。不过足球赛场的确有很多瞬间短路和想当然的行为酿成过悲剧，只是个人认为他的失误只是阿根廷失利的第一主因而已。

卡巴列罗本场比赛有1次解围，2次扑救的数据，糟糕的传球导致对手利用这个机会打破僵局的确是最不该的。卡巴列罗在效力曼城的时候就曾在杯赛中有不错的表现，加盟切尔西后也曾在杯赛中扑出点球，不过世界杯大战和大赛经验上的确是不多也是事实。

事实上上阿根廷本来是可以让罗梅罗进入大名单的，即便有小伤也可以用在生死战中，主帅明显是更信赖卡巴列罗的发挥，甚至可以说他更相信的是自己球队的整体实力，却忽略了门将大赛经验的重要性。

回看一些上赛季卡巴列罗效力切尔西的表现，或许可以找出门将犯错的症结。上赛季卡巴列罗第一场比赛是在联赛杯切尔西5比1击败诺丁汉森林的比赛中出战，比赛刚开始他扑出了对方的一脚远射，开场的专注度还是不错的，因为上半场就3比0领先对手，所以门将面对威胁的确比较少，末尾对手反击机会劲射挽回了颜面。不过在一场大比分赢球的情况下，门将末尾没能封出对手的射门也不会被更多的指摘。

随后是联赛2比1埃弗顿的比赛，卡巴列罗再度得到首发机会，上半场球队就打进一球，场面占据优势。下半场埃弗顿贾吉尔卡前点的头球攻门被蓝军门将封出，这次扑得很漂亮，随后还将米拉拉斯的门前扫射化解。不过末尾还是被埃弗顿连续两脚射门打进一球，可以看出两场比赛末尾都有失球，卡巴列罗的下半场还是比较容易失分的，如果不是切尔西有2球的优势，末尾的失球只能是平局收场。

卡巴列罗第三次出战是在联赛1/4决赛切尔西2比1先生伯恩茅斯的比赛中，开场不久威廉就打进一球，随后对手的头球射门被门将化解。但是下半场第90分钟戈斯林禁区扫射建功，好在一分钟后阿扎尔助攻莫拉塔上演决赛。三场比赛卡巴列罗都在最后失球，的确说明了他的短板所在。

再就是足总杯0比0诺维奇的比赛，卡巴列罗首发出战没有做出多么高难度的扑救。随后切尔西再度对阵诺维奇常规时间的比分是1比1，蓝军第94分钟被对手刘易斯头球建功扳平比分，末尾点球大战晋级。卡巴列罗扑出了诺维奇奥利维拉的第一粒点球，为球队保有了优势，随后切尔西连续都命中的点球最终完成晋级，卡巴列罗扑出的这粒点球也被人们深深记忆了。

因为杯赛的出色表现，随后替补门将出战了英超第24轮切尔西4比0布莱顿和联赛杯阿森纳2比1淘汰蓝军的两场比赛，后面这场大战中卡巴列罗扑出了威尔希尔的射门，却无法阻挡蒙雷亚尔头球折射入网和扎哈下半场的小禁区射门，下半场不稳的情况依旧延续着。

随后足总杯切尔西3比0纽卡、4比0赫尔城、2比1莱斯特城的比赛替补门将都首发出战，只是面对狐狸城下半场伊波拉的射门，卡巴列罗虽然勉强扑出，但是无奈瓦尔迪随后的补射，所幸是佩德罗随后进球绝杀了对手。之后联赛1比3不敌热刺卡巴列罗也出战了，不过他的三次失球都不是低级失误造成的。所以随后足总杯半决赛还是得到了出账的机会，球队2比0南安普顿晋级决赛。

可以说蓝军主帅给与卡巴列罗的机会是不少的，随后英超补赛球队1比1哈德斯卡巴列罗也有出场，同样是下半场哈德斯菲尔德长传到禁区，德波伊特雷和出击卡巴雷罗相撞后者倒地给了对手空门的机会，蓝军因此比分落后，最后阿隆索将比分扳平。只是主场平局导致赢球的热刺锁定欧冠资格，而切尔西从这场比赛后就失去了争夺第四的主动权，最终失去了下赛季的欧冠资格。

从以上卡巴列罗一个赛季的表现来看，下半场是他低效时间，扑点球是有独门武功的，但是面对一些突发的事件和对手连续两次射门的考验就会暴露不足，所以阿根廷的惨败他也是必须承担责任的，而主帅使用这样一位一个赛季打不了多少场比赛的替补门将当国门显然是大错特错了。



