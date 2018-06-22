俄罗斯最颠覆的比赛在今晨产生，即便不是阿根廷球迷也会为这场悲情的比赛而感到难过，拥有进攻端华丽的三人组，梅西、阿奎罗、伊瓜因都是联赛中绝对的得分高手，但是在对阵克罗地亚的比赛中却0比3输球，这的确是令人难以接受的赛果。即便两战积1分的阿根廷还保有小组出线的机会，但是都需要看其他球队的脸色，今晚尼日利亚逼平冰岛最为有利，而如果黑马赢球的话，一旦克罗地亚末轮不胜，即便阿根廷第三场赢球也将出局。

阿根廷的悲剧被认为是门将卡巴列罗一人制造的，因为下半场想挑传给后防线队友的想法的确是有点脑残，但是这一点并不是导致惨败的唯一因素。因为随后的阿根廷迎来两次必进球机会，可惜都错失了，这才是最大的问题。

赛前就曾提到板凳上的伊瓜因该得到更多出场的机会，本场失球后这员大将登场的确给阿根廷带来立竿见影的改变，起码进攻的威胁更多的，只是球员把握机会的能力还是差之毫厘，否则都可能完成2比1的反超。

伊瓜因的登场后和梅西做配合撕开了防线，球队在前场展开了一段时间的进攻，随后马斯切拉诺得球后分给梅西，后者连续带球过了三名防守球员后挑传找队友，可惜被对手抢先解围了，如果队友跑位及时能拿到这次机会就可能威胁到球门。毕竟足球赛场不是任何一场比赛都能凭借一己之力力挽狂澜的，核心能过人不代表能每次上演连过5人之后将球打进的神奇。

阿根廷随后赢得任意球机会，经过传球配合后落到伊瓜因的脚下，他的回传给梅萨左脚低射的机会，这次射门赢得角球机会，这次角球开出奥塔门迪的头球高出了横梁，但是很有威胁。随后就是伊瓜因突破在禁区倒三角传球，梅萨射门被封堵，梅西补射也无果，这次机会较之上一次更有威胁，倘若能打进同样有逆转比赛的机会。

很多时候绝境下也会有机会出来，只是当你浪费机会的时候惩罚就来了。阿根廷随后赢得不少定位球机会，主帅也再度调整了阵容，但是进攻端的起色并没能斩获进球，一味的进攻则导致防线漏洞洞开遭受惨败。随后的两粒失球一次是莫德里奇个人能力的再现，另外一次则是防线的问题，门将扑出第一次，却无法阻挡对手的补射。可以说0比3的赛果也让阿根廷落到了谷底，接下来末轮被期待值变小了，不知道球员们是不是能祭出挽回颜面的血性一战，如果不能的话，就该开启青春风暴了，看看现在的法国队就明白新生代的力量，而这样的话梅西也能卸下压力了。