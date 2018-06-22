丹麦1比1战平澳大利亚，后者连续两场比赛赢得点球也是足够幸运，不过必须肯定的是球队的点球手大胡子杰迪纳克是到位的，如果和梅西一样错失点球的话，那么澳大利亚本届世界杯前两战就可能颗粒无收。因为随后法国1比0拿下秘鲁，所以两强末轮对决的确握手言和携手出线，因为两轮战罢秘鲁两连败已经出局，澳大利亚只积1分也只存在理论上的希望，秘鲁对阵法国的下半场占据一定的优势，小组末轮也不会拱手送分的。

本届世界杯其实没有输家，因为弱旅们也都打出了自己的特色和优势，澳大利亚也有亮点。澳大利亚的点球手本场面对的莱斯特城门将小舒梅切尔，他主罚的点球也完美的骗过了门将，可以说是心态很稳健的一员虎将。丹麦队阵中除了门将是英超球员外，还有本场建功的埃里克森和克里斯滕森都是效力英超热刺和切尔西的球员，可以说这两人的表现也是可圈可点的，本场最佳的埃里克森更为关键。

埃里克森上赛季为热刺攻进10球，也左右了一些比赛，本场比赛打进极其漂亮的进球，赛后也被评为全场最佳。虽然平局有一些遗憾，但是对于首战告捷的丹麦来说却是可以接受的结果，接下来打好末轮的比赛就可以小组出线。

本场比赛一开始球队就赢得定位球机会，埃里克森将球开到禁区被对手解围获得角球机会，随后球队利用战术角球威胁球门。在对手获得一次反击机会未能威胁到球门之后，埃里克森就利用这次进攻机会斩获进球了，这样的效率的确可以媲美C罗的闪电进球。当时约根森得球选择横传交给埃里克森，后者抢点到位将球打进，射门的动作也极其的漂亮。

一般进球之后的球队会遭遇对手的阻截，这个阶段是最为危险的，但是埃里克森得球后还是还是能给队友创造机会。他先利用长传球找队友，随后球队得到左路任意球机会还是他开球到禁区内，被解围后球队再度传禁区形成威胁，只可惜队友插上的时间慢了一点，因此错过射门机会。

除了进攻端的威胁，埃里克森还在对手后场倒脚的时候施压抢球，导致对手无法很顺利的将球传出去，随后选择回传门将，但是门将开球却直接给到了丹麦门将，由此可以看出埃里克森的威胁绝对不仅仅是得球射门，心理施压也很厉害。随后在对手加强进攻后埃里克森也曾抢断得手，但是随后的传球队友没能接到，如果不是波尔森送对手点球，丹麦是可以将1比0的领先优势维持到半场甚至全场结束的，不过这一点也给球队提了醒，因为本届世界杯判罚比较严苛，所以球队绝对要回避禁区手球送点。

上半场末尾埃里克森再度利用个人能力赢得定位球机会，随后开球到前点，差点造对手送乌龙。下半场波尔森带球突破被放倒，但是主裁却没做出任何判罚，埃里克森同样在左路突破被破坏，角球机会也被第一时间化解，必须承认的是这段时间球队制造进攻机会略少，对手的防守明显限制了球队的发挥。

所幸的是主帅这个危险时间段很快速的进行了两个换人，之后也缓解了一些压力，稳定了局面。因为球队本场吃到两张黄牌，所以适当的避免黄牌也是需要的，事实上球队是可以接受平局的，只是这样的话末战就更不允许犯错了。因为澳大利亚还保存晋级的希望，法国两连胜已经晋级，末战或许会积攒能量，丹麦只要平局就可以出线。



