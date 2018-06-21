世界杯AB两组前两轮战罢，射手榜上C罗打进4球位居第一，此后是切里舍夫和科斯塔的3球，再就是打进2球的兹尤巴和凯恩以及卢卡库。在这些球星中C罗和科斯塔的确更为关键，毕竟西班牙和葡萄牙的首轮较量的级别等同于决赛，强强对话的发挥更能证明球员的实力和应变能力。

和C罗首战的3球相比科斯塔的2粒进球也是足够关键的，如果不是C罗的定位球能力，科斯塔险些就帮助球队拿下了葡萄牙。而在第二场比赛中西班牙陷入伊朗的铁桶阵中，但是在迟迟打不来局面的情况下还是科神建功，凭借这粒进球西班牙才有晋级的机会。而如果两场平局则可能会出局，对比下科斯塔的关键性丝毫不逊色C罗。

西班牙临近世界杯前换帅，本就引发了很多人的不满，同时给新帅和球员们都增加了没必要的压力。队内或多或少都会有一些影响，所以这个时候能赢球就能更好的稳定军心，只要全队竭力本届世界杯还是有更多展望的。

西班牙这场胜局后，在小组的出线形势变得更为利好了，因为小组赛末轮球队要打已经出局的摩洛哥，虽然有难度但是也优于另外两强的生死战。葡萄牙目前积4分，而伊朗握手3个积分，两队的末轮势必会拼命。

回看近两场比赛科斯塔的表现，战葡萄牙的比赛中科神3次射门2次射正打进2球，2次过人，2次解围。第一粒进球恰恰是和同样凶悍的佩佩的直接较量，身体同样占优的科斯塔楞是抢下了皮球并低射破门。在德赫亚出错送分之后，还是科斯塔接布教授头球摆渡将球射入了空门，这捕捉战绩的能力也让所有人望而生畏。

和C罗利用点球和定位球破门不同的是科斯塔是通过配合将球打进的，团队协作方面做的更好，也因此这一点，西班牙也可能比葡萄牙走得更远。双牙对碰的这一战C罗4次射门3次射正打进3球，科斯塔3次射门2次射正全部命中，的确是难分伯仲。

和C罗战摩洛哥的抢开局奏效相比，科斯塔的进球则是再度体现了个人的威慑力。当时是下半场第54分钟，他接伊涅斯塔的直传球，得球后想转身拉球的时候，对手球员急于解围却将皮球打在科斯塔的腿上反弹入网。可以说是科神给予对手威胁让对手慌乱，因而忙中出错，这就是大将在关键战中能产生的作用。科斯塔的球风本就凶悍，加之常常能打进关键球，所以任何对手都会心生忌惮。本场比赛科斯塔2次射门均射正命中全场唯一进球，1次过人，1次解围，的确是阵中最关键的一员。