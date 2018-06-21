



世界杯两轮战罢，葡萄牙3比3平西班牙，1比0摩洛哥积4分保持不败，赛后依旧有球迷表示担心，原因是球队的不败是依仗C罗的发挥，而想走得更远则需要其他球员祭出更为出色的表现。回看两场比赛的过程，或许可以找出C罗的最强臂膀。

首战西班牙的比赛中葡萄牙射门9比13，射正3比6，C罗打进3球3次射正，其他球员则没有射正球门的表现，这的确有点荒凉。不过无射门也可以看看威胁球门的次数，锋线球员古埃德斯有1次射门无射正，但是送出1次助攻，精准的传球帮助C罗很轻松的起脚抽射建功，这样的化学效应也是今后球队所依仗的。

C罗在首战中4次射门3次射正，费尔南德斯打了68分钟只有1次射门，穆蒂尼奥传2次威胁球，贝纳尔多是令人失望的一员，因为打了69分钟比赛的他同样无射门，佩佩有1次射门，替补登场的夸雷斯马有2次射门，另外两名替补安德烈席尔瓦和马里奥都没什么威胁。通过数据可以看出球队进攻端的单一，也只有穆蒂尼奥和古埃德斯的表现比较有亮点。

第二场对阵摩洛哥的比赛，葡萄牙射门10比15，射正2比4，凭借C罗的进球全取三分。C罗6次射门1次射正，传1次威胁球，3次解围，5次被犯规，C罗兼顾的内容的确有点多。古埃德斯1次射门且射正，传2次威胁球，3次过人，4次抢断2次成功，数据上比首轮要好一些。

穆蒂尼奥开角球助攻C罗破门，数据上1次助攻，传2次威胁球，6次抢断5次成功，2次解围，5次犯规，3次被犯规，的确是这场防守大战中的功臣。奎雷罗有1次射门，传1次威胁球，4次抢断2次成功，2次解围，3次犯规2次被犯规，佩佩3次解围，可以说这场比赛是全线防守大军力保球门不失，进攻端鲜有亮点。

综上所述接下来的比赛中锋线球员和穆蒂尼奥是C罗的左膀右臂，门将的表现也是精彩的，寄望持续发挥下去。贝纳尔多什么时候能从梦中醒来发挥在俱乐部的威力则是一个问号，葡萄牙球迷可以无限期待一下。