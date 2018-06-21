







随着世界杯小组赛第二轮开战，的确是有人欢喜有人忧，A组乌拉圭和俄罗斯携手晋级，B组争夺激烈，但是C罗还是率领葡萄牙收获三分，和西班牙同积4分，接下来两强末战拿下弱旅就可一起晋级。但是葡萄牙次轮的对手摩洛哥却成为本届世界杯首支出局的球队。赛后11号球员将球衣套住头部痛哭的背影给世界杯的赛场抹上了伤感的色彩，这也是足球世界中不会缺少的一幕，也是每次看到都会有一些心碎的画面。

俄罗斯世界杯的赛场上首次看到球员如此的痛哭，球员的不甘心和失望也是可以理解的。因为摩洛哥两场小组赛季都是场面上占据优势的一方，无论遭遇任何球队都展开进攻，并不会保守的龟缩防守。对阵葡萄牙的比赛中制造了更多的机会，只是临门一脚无数次错失良机，因而在赛后才会如此的伤感。赛后也有这样定位摩洛哥，世界级的脚下技术，国足级的临门一脚。

球员们无法接受的是进攻占优却遭遇出局的结果，不过首战送乌龙大礼的鲍哈杜兹应该是球队出局的罪魁，倘若首战平伊朗，次战的心态和备战都会不同。事实上就是因为首战失利，第二场比赛才会更竭力，球队才会在开场不久失球，随后无法扭转败局。不过即便如此球队也仅仅是1球小负葡萄牙，对手全场的被动也让人们记住了这支球队，他们也赢得了世人的尊重。

C罗开场不久的这粒进球是角球机会，葡萄牙核心俯身冲顶头球建功。葡萄牙打的就是对手还没有稳住脚跟，定位球的防守上也有空隙的这个时间段。虽然球队赢了，但是对于葡萄牙的前景还是诸多的不看好，因为一旦C罗受限就会有冷门的出现。不过球队可以提前加强定位球的训练，因为本届世界杯这柄利器斩获了不少进球，在今后遭遇强敌的比赛可以成为扭转乾坤的杀手锏。

回看摩洛哥这两场比赛的数据，对阵伊朗的比赛中，摩洛哥射门13比9，射正3比2，角球5比2，机会的确比对手多，场面上也占据绝对优势。对于首都打进世界杯决赛圈的球队来说首战的表现的确不俗，这场比赛中齐耶赫3次射门1次射正，贝尔汉达3次射门0射正，阿里特3次射门1次射正，锋线的埃尔卡比1次射门无射正，应该说制造出的机会不少，但是斩获进球的能力欠缺。

对阵葡萄牙的比赛中，摩洛哥射门15比10，射正4比2，却颗粒无收，角球也是7比5，数据占优却只能接受失利的结果，这就是足球世界的残酷性。这场比赛的锋线球员布塔伊卜只有1次射门0射正，中场博苏法1次射门，齐耶赫4次射门1次射正，传4次威胁球，是球队表现最具威胁的一位。贝尔汉达3次射正2次射正，这位悍将错失的机会更为可惜。