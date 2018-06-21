



世界杯开启了小组赛第二轮的比赛，C罗率领葡萄牙1比0拿下摩洛哥，这场比赛后对手基本出局，接下来这个小组的角逐则需要在三强中产生。目前积4分的葡萄牙显然是占据优势的，因为随后的西班牙拿下伊朗的话，葡萄牙就会更稳，两强也有望在末轮拿下对手携手出线，所以本场这三分的确是弥足珍贵的，而C罗两战贡献4球的确是居功至伟。

因为本届世界杯冷门居多，而C罗出战的比赛则是有保证的，这一点也让他更具魅力，这样的葡萄牙也可能会走得更远。本场比赛球队整体的表现还是不好，主帅在赛后也显得很不愉快，但是相信随着比赛的深入，队友们会逐渐进入比赛的状态，这样的话球队只会越来越发力，也会走得更远。

对阵摩洛哥的比赛球场是得莫斯科卢日尼基体育场，昔年的欧冠决赛C罗罚丢了点球之后还一脸的落寞和伤心，而今却能在关键的两场比赛中成为主宰者，的确是岁月中得到了历练。

上次在这块球场是靠队友门神助力，球队才在点球大战中拿下切尔西登顶，而现在的世界杯比赛C罗已经成为了掌舵人，这也让球迷们感叹不已。

世界杯首轮C罗点球和定位球以及运动战进球无所不能，本场比赛继续先声夺人，开场第4分钟利用队友穆蒂尼奥开出的角球机会，C罗头球冲顶入网，帮助球队在心理和比分上都取得了领先。抢开局成功也让球队吃下了一颗定心丸，毕竟摩洛哥的实力是被认可的。

全场比赛葡萄牙射门10比15，射正2比4，角球5比7，成功传中3比9，数据上是不及对手的，但是却笑到了最后，这说明开场建功的C罗有多重要，与此同时防守端也得到了磨练。

本场比赛C罗6次射门1次射正打进1球，传1次威胁球，3次解围，5次被犯规，可以说葡萄牙队长是攻防兼备。即便门前风声鹤唳，但是他还是和球队一起协力将皮球拒绝在大门之外，必须承认是这是一场苦战，所幸的是球队终于拿到了3分。因为伊朗防守更为顽强，所以末尾一战葡萄牙需要在进攻端多点开花才行，而错失了几次定位球机会的C罗也需要拿出来这柄利器。

本场比赛后C罗的国家队进球达到85球，成为欧洲全时期国家队最佳射手，同时还是1966年赫塞-托雷斯之后，首位在单届世界杯左右脚和头球都建功的葡萄牙球员。此外还是连续4届世界杯都有进球的球员，之前有同样数据的球员是贝利、罗纳尔多、乌韦·席勒和克洛泽，C罗成为第5位有此数据的球星。

接下来C罗除了需要带领球队不断前进外，还需要增加进球数。因为马拉多纳4届世界杯共打进12球，罗纳尔多15球，克洛泽16球，席勒9球，目前的C罗4届世界杯目前只攻入6球，接下来的目标则是在随后的比赛中起码打进4球，因为这样就可以超越前辈席勒了。



