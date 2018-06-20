本届世界杯截至目前为止最大了冷门就是德国不敌墨西哥，再就是在2014年世界杯上大放异彩的哥伦比亚吃到败仗，和4年前16强战能淘汰乌拉圭相比，多了法尔考的哥伦比亚并没有展现足够的实力，J罗的伤病也是一个方面，首战球员吃红牌下场少一人作战也有关，所以本届世界杯这支劲旅的前景是不被看好的。

哥伦比亚是被寄予希望的球队，因为2014年世界杯小组赛中曾制造神奇。那届世界杯小组赛对手是希腊、日本和科特迪瓦，球队能小组出线并杀入8强的确不易。本届世界杯哥伦比亚的对手是塞内加尔、波兰和日本，其实和上届对手的实力也是比较相近的，所以首轮爆冷的确不该。

赛前被看好的哥伦比亚极其可能成为小组第一个出局的球队，不过这个小组出线的话也要碰比利时或英格兰，所以这个小组基本也就是止步8强了。即便爆冷拿下两强晋级8强，也要遭遇F组和E组的第一，而这两个小组最强的球队是巴西和德国，所以这个小组最好的成绩就是8强。

哥伦比亚阵中的巨星就是法尔考和J罗，两人目前都需要承担出局的压力，前者首战的发挥也很竭力。全场比赛2次射门军射正，2次过人，2次抢断1次成功，1次解围，3次被犯规，对于略微高龄的世界杯球员想在没有J罗的情况下扭转比分落后的局面的确是不易的。

接下来就看J罗能否在第二场比赛中首发出战了，不过依照萨拉赫第二场比赛出战的情况来看，带伤出战在实力上是要打折的，不过为了球队能保有晋级的希望，相信J罗也会冒险首发拼一场。首战中J罗替补出场打了31分钟的比赛，只有1次射门，2次过人，3次犯规的数据，和以往相比的确差了很多，第二场比赛如果不能祭出高效的话，首发出战也未必能建功的。

波兰输球后，莱万多夫斯基认为自己得到的支持不够，所以没能帮助球队拿下首轮的比赛，这样的表态是积极的，对于第二场也是有帮助的，球队只有知道自身的问题之后才能解决不胜的症结。 波兰是以莱万为核心的球队，也是小组最被看好的球队，预选赛阶段甚至打进16粒进球，进攻火力令人生畏，或许就是这一点让球世界杯首战有一些轻敌，所以在打破世预赛欧洲区单届的进球纪录后，世界杯小组首战就1比2不敌塞内加尔。

这场败局明显是被打脸了，赛后也有人公开表示莱万对于波兰并不是无可取代，言外之意是质疑他本场的发挥和个人能力，这样的说法明显不够共振。

首轮比赛后莱万也再度被球迷封为大赛软脚蟹，因为和热身赛相比，莱万正赛的表现总是差强人意，因此被不断质疑，加上俱乐部的高效率，也有人认为他在国家队的比赛中没尽全力。世界杯首战莱万有2次射门1次射正，2次过人，1次抢断成功，1次被犯规的数据，威胁度的确大打折扣了。球队全场比赛射门11比8，射正4比2，效率不及对手，而且队内两人送礼给对手也是莱万所料不及的，令人担心的是波兰引以为傲的防守也丢了，在一场失2球的比赛之后最稳防线也沦为笑柄，这一点比莱万的无力更致命。

从目前的形势来看波兰和和哥伦比亚很可能要成全塞内加尔和日本，非洲球队和亚洲球队则有望开创新的战绩。回望非洲球队之前世界杯的最好战绩是1990年世界杯的喀麦隆，这支非洲劲旅先后按下阿根廷、哥伦比亚和罗马尼亚以小组头名出线，创造了非洲球队在世界杯上的最好成绩。2002年是塞内加尔再现奇迹，首轮1比0拿下卫冕冠军法国，最好战绩依旧是八强。本届世界杯目前塞内加尔的形势还是比较好的，球队也可能再度赢得出线的机会。

除了非洲球队在本届世界杯迎来利好面之外，亚洲的日本也是一匹黑马，因为球队之前51次对阵南美球队只赢了11场，世界杯对阵南美球队则无胜绩，所以首轮赢球也是改写了历史。不过小组赛次轮日本对阵塞内加尔的比赛想拿分不易，因为日本对阵非洲球队的战绩是20胜5平7负，但是对阵塞内加尔的战绩则是1平2负未尝胜绩，这也说明日本想更进一步的话，则需要第二次完成复仇才行。



