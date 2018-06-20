



世界杯小组赛第一轮告一段落，冷门不少，送出8粒点球，定位球更是成为左右比赛的利器，比赛中更不乏出错送分的卧底，他们是俄罗斯世界杯的冷门因子，也被球迷成为内鬼。

总结这些出错的球员，最低能的当属哥伦比亚的卡洛斯-桑切斯，因为他开场3分钟令领到红牌，且送出点球大礼，导致球队开局就陷入困境中，末尾只能1比2不敌日本。首场失利球队极其可能出局，因为随后的埃及就在第二轮的比赛爆冷不敌东道主，这说明首轮输球的球队都会放手一搏，因此更可能失分，哥伦比亚同样有相同的隐忧。

桑切斯的自伤成全的不仅仅是日本队，还让亚洲球队在本届世界杯赢来第二场胜局。日本队也在世界杯的赛场上收获第一粒点球，球队打法很有章法，让有两位巨星的哥伦比亚俯首称臣，同时也完成复仇。因为2014年的巴西世界杯上，球队小组赛末轮曾1比4不敌哥伦比亚，继而小组垫底出，而4年后则成功复仇。

因为此前伊朗1比0拿下摩纳哥，所以日本2比1拿下哥伦比亚成为亚洲球队在俄罗斯世界杯的第二场胜局，的确是完成了历史性的突破。因为在2014年的巴西世界杯上亚洲球队小组集体出局，更为尴尬的是没有一支球队在小组赛阶段赢球，亚洲球队12场比赛的战绩是3平9负令人齿冷。

本届世界杯开启之前，亚洲球队世界杯赛场连续不胜的场次有15场。本届世界杯亚洲5强的首轮比赛，沙特0比5被俄罗斯血洗，依旧延续了低迷效应。伊朗1球小胜摩洛哥算是给亚洲球队提气了，毕竟这个对手的实力是高于伊朗的，但是一向以硬朗球风见长的伊朗，延续自己的优势也就有了致胜对手的可能，当然这还要感谢摩洛哥的鲍哈杜兹在伤停补时送乌龙大礼，否则球队也难以全取三分。不过必须承认这样的胜局的前提是球队能抗住，才能笑到最后。

全场比赛伊朗射门9比13，射正2比3，但是没有进球却高居榜首，也可以说是人品的大爆发。随后澳大利亚1比2不敌法国，不是里斯顿放倒格列兹曼送点，澳大利亚也有平局的可能，因为法国队的进球是比赛末尾博格巴射进的，门线裁判也帮了忙，否则则可能被判定为皮球没有整体进入球门，因此澳大利亚的表现是赢得了尊重的。全场比赛澳大利亚6比13，射正1比6，但是仅仅的一次射正就打进一球，也优于4年前的表现。

韩国0比1不敌瑞典，同样是队友送点，下半场金敃友禁区内铲倒克莱松，同样是视频裁判判定点球，球队因此只能接受败仗。全场比赛韩国射门5比15，射正0比4，球队是亚洲球队中最为低效的一支球队，孙兴慜的哑火是第二症结。

相比之下日本队的这场比赛打的很有针对性，很多球队即便多打一人也无法长时间的占据优势的，除了点球大礼外，对手还利用定位球破门，但是日本队还是在下半场利用角球再下一城。更为难得是全场比赛球队还占据一定的优势，因此成为5支亚洲球队中最被看好可能晋级的球队。因为H组本身实力就相近，目前波兰和哥伦比亚首轮都输球了，而日本也有机会从塞内加尔身上拿分，一旦哥伦比亚和波兰战平的话，日本和塞内加尔则能更进一步，这就要看第二轮日本是赢还是平了。

从首轮的比赛中可以看出亚洲球队是有进步的，战绩起码好于巴西世界杯。相关的数据显示2014年世界杯上韩国、伊朗和日本的战绩都是1平2负，只有澳大利亚是小组赛3战全败，四强的低效的确令人难受，而本届世界杯2强都重复昨日的故事，只有日本和伊朗斩获首胜的确为亚洲球队提气了。



