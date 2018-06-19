比利时3比0巴拿马的确给世界杯的诸强注入了活力，因为年轻的欧洲红魔的确是激情的，而此前只觅得1分和1球险胜弱旅的诸多强队则有望尘莫及之感。虽然被虐三球，但是巴拿马敢于和强队打对攻也在赛后赢得尊重。事实上世界杯的赛场就应该敢于进攻，这样的话一场激情四溢的比赛才能产生。

在这支比利时阵中最为出色的就是阿扎尔、德布劳内和卢卡库，三人近几个赛季的表现都很突出，尤其比利时队长的自身实力是必须认可的。门将库尔图瓦在赛前曾曝光队内秘事，他说认识阿扎尔很多年了，从来没见过他如此努力和竭力的备战。基于如此好的备战，阿扎尔本场祭出关键性的发挥也是有原因的。

比利时队内是不乏天才球星的，比赛中采用的进攻方式也会更多元化，这样的情况则可能导致球队进攻过于凌乱，人人都有开火权，但是效率却不高。这样的情况下就需要队长站出来调整比赛的节奏，以求更快速的斩获进球。

本场比赛阿扎尔有4次射门1次射正，送出1次助攻，参与了后面的两粒进球，此外还有传3次威胁球，7次过人，1次抢断成功的数据。不过在5次被犯规遭遇严防的情况下，他还是能通过应变来破茧，给予进攻端更多的支持，同时造犯规送黄牌施压对手，足见球王气质。因此阿扎尔无论是在俱乐部还是国家队都是最为重要的一员，他个人并不在于自己的进球数据，更多的还是帮助球队取胜，这一点也更为可贵。

比赛一开始阿扎尔得球和德布劳内做配合，后和得球后面对防守球员并没能继续传送进攻机会，所以选择了转移到右路继续施压。随后阿扎尔觅得对手回传门将失误的机会，形成1次小角度攻门，可惜打在了边网上，可这样机警的找对手错漏的意识和预判能力的确优于其他队友。

在球队频频获得进攻和角球机会却无法破门之后，阿扎尔开始自己带球，面对三人包夹，直接起脚抽射，可惜打高了。随后自己带球从左路突破造对手犯规赢得定位球机会，可惜的是德布劳内开出的定位球直接打在了对手球员的脸部，继续开角球也是对手抢到第一点。

在这样的困境下，阿扎尔连续两次都是面对三人包夹，但是还是敢于拿球突破制造机会，第二次完成突破后在小禁区附近直接抽射威胁球门，这次射门也是比利时上半场最有威胁的一次射门。上半场末尾阿扎尔假动作骗过防守球员后将球传给默滕斯，后者再传的时候被断球了。

下半场默滕斯抢开局成功也是抓住了对手传球失误的机会，自己凌空射门将球打进。但是进球后核心球员遭遇防守的压力也更大了，但是阿扎尔随后还是利用突破让对手吃黄牌，随后球队一直在左路频频施压对手，阿扎尔得球后准确的将球给到德布劳内，后者传给前点的卢卡库，小魔兽头槌建功，切尔西元素的配合的确很曼妙，但是阿扎尔的传球更传神。随后不久阿扎尔觅得反击机会，直接做球给卢卡库，后者很笃定的将球打进。

卢卡库的两粒进球都得益于阿扎尔的传球，如果两人还能在切尔西联手的确更为犀利一些。当然作为助教的亨利在中场休息后走出通道的时候对卢卡库私语不断，应该也是给予了一些经验和建议的。可以说有熟悉英伦的主帅和助教，再有阿扎尔这样的球王，比利时今夏世界杯的确是有可能触及奖杯的。



