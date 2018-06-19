世界杯大战中有人一战成名，有人一战成虫，也有人一战封王，俄罗斯的戈洛文显然是前者，英格兰新10号的斯特林是其二，而凯恩世界杯首战梅开二度锁定胜局则是一战封王了。哈里凯恩补时绝杀突尼斯的确是血性气质的再度显露的一战，而英格兰的前景也因为他而变得更光明了。

斯特林也是被委以重任的，尤其是在英格兰新生代球员不断祭出神奇表现的时候。主帅给他10号球衣的确是用心良苦，但是首战突尼斯的比赛中他的表现却让人感觉失望，甚至有英格兰球迷感到了绝望。

上届欧洲杯英格兰就曾爆冷不敌冰岛止步16强，巴西世界杯小组赛就出局了。这也给英格兰高层无限的压力，重建是为必然，而斯特林在曼城的表现的确是不俗的，因此三狮军团的主帅才委以重任。

这场比赛是明战突尼斯，暗战却在英格兰队内产生，因为队内球员中曼城有4人，曼联4人，热刺5人，这三大军团的实力比拼也是焦点。可惜的是被热门寄予希望的曼彻斯特双雄的球员发挥都不好，而热刺的几名球员却都有不错的发挥，最关键的就是凯恩。

斯特林和林加德成为本场比赛备受质疑的球员，前者全场比赛无射正，这在最近几个赛季中都是很少见的，吐饼习惯是有增无减。在曼城的比赛中斯特林就时常浪费机会，也被认为是吐饼之王，但是也有人认为他能跑位及时获得起脚射门的机会就说明他的关键性，没能进球则是运气不济，此外就是年轻经验不足所致。而英格兰首战中他的表现则让这些为他说话的人也无语了，因为最炙手可热的新星居然没能威胁到球门。

回看比赛的过程可以发现开场队友就送出机会，当时亨德森过顶长传球到禁区由此，但是斯特林在禁区右侧面对机会却愣神了，于是被对手解围，当时人们还想这是开场阶段机会来得太快了，所以造成的瞬间短路，而事实证明并非如此。随后阿里传球给林加德，后者倒三角传中再找斯特林，后者居然空门打偏，而且偏的离谱。

随后凯恩寻求和斯特林配合，最后形成一次射门机会，虽然没进球但是赢得了角球机会，就是这次角球斩获了进球，斯特林做墙配合还是可以的，只是一到射门就萎了。随后的比赛中在消失了一段时间之后，斯特林再接应队友的时候，脚后跟传球被对手将球断掉了，这个时刻还玩花活也难怪球迷们在赛后都认为斯特林和林加德只是是快乐的踢球，自己高兴就得了。

上半场末尾队友送出的机会，斯特林近距离想倒钩射门，却再度踢茨了，这可谓是无处不玩高技巧。下半场上来斯特林右路得球后加速后想突破却无法过掉了梅里亚，随后接球和阿里做配合，最后得球的队友传中球被解围。再之后凯恩直传球找到斯特林，后者禁区内起脚慢了错过了机会。

英格兰下半场的比赛不够流畅，核心球员的化学效应也没展露出来，而斯特林得球后总会被对手第一时间破坏，奈何球员本人却没有做任何改变，在被本尤塞夫从脚下将球破坏后，英格兰主帅就用拉什福德将斯特林换下了。必须承认的是斯特林本场是极其低效的，过于轻松的心态和脚下的不稳成为他的世界杯首战印象，接下来则需要球员本人进行自我调整了。