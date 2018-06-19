凭借凯恩的两粒进球英格兰2比1绝杀突尼斯，因为是在伤停补时阶段才锁定胜局，所以关键性的确完胜任何人。英格兰一直被认为是欧洲中国队，就是因为热身赛爆棚，正赛却是冷门的常客，因此本届世界杯这批年轻军团是不被看好的，凯恩的领袖地位也不是被所有人认同的。但是经此一战他的确是当之无愧的领袖了，英格兰也将迎来一个新的时代，成绩上也会有所突破。

英格兰的球迷最难忘的还是贝克汉姆、特里、兰帕德、杰拉德等人的那个时代，球员的特点不同，但是都是具备血性气质的球员，所以即便没能有更好的战绩，但是每届大赛都有自己独特的属性，且给球迷留下无数美好的记忆。但是新生代的这批球员有天赋但是却有一些浮躁，所以不被看好也是必然的。

因为此前德国、阿根廷等强队都一胜难求，比利时虽然3比0拿下巴拿马，卢卡库也梅开二度，但是给与小魔兽的机会的确很多，而英格兰这边浪费机会的人要更多一些，所以凯恩的两粒进球更加珍贵和关键。

凯恩这场比赛3次射门2次射正，打进2球。被寄予希望的斯特林0射门，面度机会的时候射空，打了68分钟的比赛传2次威胁球，6次过人。早早被换下的他也该好好反思一下，同样被委以重任，他的表现和凯恩的差距的确太大了。

如果说斯特林是射空王的话，林加德就是浪射王，英格兰这场比赛他射门次数最多，但是4次射门1次射正，3次过人，2次抢断，而且错失进攻机会的过程很离谱，和无数次在曼联的精彩表现的确相差很远，曼彻斯特双星的确在本场比赛中沦为笑柄了。此外获得替补出战机会的拉什福德出场22分钟同样0射门，只有2次过人和1次抢断的数据，低迷性得到了延续。

没有对比就没有伤害，而对比更难以显露凯恩的珍贵，25岁的热刺核心是英格兰队长，而他的表现的确胜任这个职务。接下来凯恩还需要承担重责，承受压力，而曾为队友沃克愚蠢送点也成为英格兰的阴影，凯恩想率领球队更进一步，既需要力克对手，同时还需要填队友挖下的坑，的确够累的。

回看凯恩本场的两粒进球，上半场第11分钟的角球机会，阿什利杨开出角球，斯通斯射门被门将扑出，凯恩跑位及时果断起脚补射建功。队友送点后英格兰陷入了久攻不下的困境中，进入伤停补时阶段依旧是角球机会，这次是由特里皮尔开出，马圭尔头球摆渡助攻队长再下一城，凯恩头脚并用两度建功的确力证了自己是具备领袖气质的。