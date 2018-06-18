俄罗斯世界杯夺冠热门球队爆冷的场次太多了，从法国险胜澳大利亚到阿根廷被冰岛逼成1比1平，再到德国0比1不敌墨西哥和巴西1比1战平瑞士，后面两场的问题应该是更多的。毕竟阿根廷那场比赛如果梅西罚进点球的话，球队还是有可能赢球的，而巴西和德国这两场比赛的确有点冤。如果说德国队整体发挥有点失常输球是可以理解的话，那么最冤的就是巴西队了。

从本届世界杯裁判的宽松判罚尺度来看，明显是会让强队受困，这样也会让弱队的凶狠防守无法得到有效的抑制，这一点就是热门强队无法取胜弱旅的一大原因，只是巴西对阵瑞士的比赛尤为明显。

回看瑞士的进球，当时角球开出，楚伯头球建功，但是在他跳起之前有双手推人动作，这明显是犯规动作，在禁区是绝对不允许的，否则所有人都可以用推开对手并且得到一些助力后头槌建功了。巴西球员都用推人的动作向裁判示意，但是无论是主裁还是视频裁判都没有做任何的思考和回放就判断进球有效了，这的确有点想约好的行为，统一了思路。

最为明显的还是在第73分钟的时候，来自奥古斯托直传球，热苏斯禁区右侧被舍尔放倒，慢镜头显示舍尔并没有先碰到球，而热苏斯一直在皮球的控制范围，但是奇怪的是无论是墨西哥主裁拉莫斯还是VAR都没任何反应，主裁甚至都没有停顿，很明显裁判组自再度达成了默契，那就是不给点球。这样的情况令人质疑也令人愤怒，而且这样的行为和没有视频判罚一样，都是黑衣主裁一个人的标准来决定比赛中的判罚的，VAR技术开始掩耳盗铃了。

巴西这场比赛后人们开始怀疑裁判的规则，视频裁判的出现本来就带着问号，从点球判罚增多和定位球进球增加，本届世界杯注定和以往不同。因为多是定位球和点球破门，运动战进球也会减少，漂亮足球也就注定要被铁桶阵所限制了。或许是因为不想判罚太多的点球，所以近三场比赛中裁判开始对点球说不，哪怕是绝对意义的点球都不会判罚，这样下去何来公平性。

谁都知道内马尔是手术后复出不久，对手对他的犯规更是无处不在，瑞士上半时4次犯规中3次都是贝赫拉米对内马尔犯规，也只是吃到黄牌。其他球员的大动作犯规行为则没有得到任何判罚，这一点也助长了瑞士球员的动作越来越大。

上半场数据显示巴西射门5比2，射正1比0，角球2比1，瑞士无射正。下半场巴西射门16比4，射正4比2，角球5比1，机会增加频频施压，本应该取得开门红的，只是被裁判黑掉了。

瑞士第一脚射门是在第50分钟，虽然射正就进球了，但是因为犯规在先这粒进球也是打上引号的。下半场的比赛中阿坎吉无法限制内马尔的持球突破，继而拉拽球衣不松手，但是在内马尔摆脱对手的纠缠突入禁区之后，裁判才吹哨，这样根本不是有利进攻的判罚，导致巴西核心本来可以射门的机会重新回到了犯规的地点。遗憾的是如此不利好巴西的判罚很多，所以平局几乎是被注定了。