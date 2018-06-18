



本届世界杯两大元素，定位球得分让大师们的脚法惊艳无比，4场比赛5粒点球也的确比往届多，而三大球王的比拼也是热点。除了在球队的战绩上有比较外，还要看谁能凭借一己之力扭转乾坤，最近定位球得分的比拼就在进行中，因为已经有3名球员靠这个球技破门得分了。

目前C罗的定位球破门最为精彩，而梅西和内马尔也都比赛中获得了定位球机会，但是却没能制造进球。尤其是梅西在错失点球机会后赢得的定位球机会，同样做了充分的准备但是却击中了人墙，相形之下的确不及C罗。

巧合的是三大球星所在的球队的首场比赛都是平局收场，但是C罗一场打进3球的确很难超越，而失利可以和C罗比肩的梅西和内马尔却连一粒进球都没有，接下来的两场比赛两位球王都需竭力。因为随后德国和巴西都没赢球，梅西的压力也会减轻，所以对于备战小组赛第二场比赛也是有利好面的。

目前世界杯赛场定位球直接破门已经有3粒进球了，已经结束的比赛已经打进25球，因为俄罗斯首战就打进5球，双牙对碰合理打进6球，所以其他球队的比分都是小比分获胜。俄罗斯有一粒进球就是戈洛文在比赛最后时刻利用定位球机会打进的，随后是C罗在对阵西班牙的比赛中同样在末尾利用定位球直接破门，帮助球队拿到一场平局。随后就是在塞尔维亚和哥斯达黎加的比赛中，科拉罗夫再度祭出一粒精彩的定位球破门，凭借这唯一一粒进球为球队拿到3分。

值得一提的是C罗的这一粒进球还是他在欧洲杯和世界杯决赛圈的第一粒定位球进球，之前44次任意球都没能破门，相信知道这个数据后的梅西和内马尔也会释怀一些。

再就是定位球的关键性也有所不同，戈洛文的进球是锦上添花，C罗和科拉罗夫则是利用定位球绝技打进左右比赛结果的进球，所以关键性更足。

梅西的定位球是下半场罚丢点球后赢得的机会，可惜击中了人墙未能将功补过，梅西对此也很失望。同样内马尔在对阵瑞士的比赛中也赢得几次定位球机会，上半场赢得前场中路的定位球机会，他的左脚射门直接击中了立柱弹了回来，并没能滚入球门。下半场还有两次定位球机会，只是这两次定位球内马尔都选择传球到禁区给队友制造破门的机会，这样的选择的确更为理性，也更可能制造杀机。

内马尔末尾将定位球开到禁区，菲尔米诺头球攻门可惜被门将扑出，此后又一次定位球开出，奥古斯托得球后半凌空射门可惜偏出了。大局观方面内马尔显然做得更好，内球王也很有自知之明，定位球的机会也两次在禁区内制造杀机，可惜的是运气不济。

因为强队首轮多数平局和输球，所以小组随后的两场比赛都会竭力，接下来定位球依旧是夺冠热门球队很重视的一个得分利器，因为本届世界杯裁判判罚太过宽松，所以在面对铁桶阵的比赛中定位球破门明显是更为容易的。

有相关的专业数据提供了从13-14赛季以来球星们的定位球效率，梅西联赛在主罚定位球165次打进11球，命中率为6.67%。C罗112次定位球机会打进7球，命中率为6.25%。内马尔41次打进5球，命中率12.2%，略高于前两位，所以接下来三王的比拼还会继续下去，究竟谁最终占据高效还有待比赛来揭晓。



