因为梅西罚丢了点球，阿根廷也将面临困境，成全的不只是冰岛，还有葡萄牙的核心C罗。古代有句话是既生瑜何生亮，而C罗和梅西就是这样，早年是梅西不断获得金球奖，C罗只能仰望，而近几年则是C罗毒霸，而且欧冠三连冠也是梅西无法获得的。必须承认的是梅西罚丢点球是内心压力太大的原因，这和此前25次罚丢点球的原因一样，都是担负重责心理方面失衡的一种现象，而国家队身为队长主罚点球也不好让给别人，因此才回到罚出一粒极其差的点球，也顺带着成全了冰岛奇迹。

梅西之所以这样低效和C罗首战帽子戏法也有关系，葡萄牙人那场比赛是封神之战，梅西自然寄望自己也能进球，帮助球队迎来开门红，但是进球的却是阿奎罗，而当自己获得点球机会的时候，面对点球的时候或许一闪念想了一些其他，技术失水准的射门射不进就是太想发力反而无力的结果。

此外错失点球也和之前的阴影有关，梅西本场比赛是第25次罚丢，瓷碗最受打击的是对阵智利的决赛罚失点球错失冠军奖杯，此后还曾宣布退出国家队，这些事情都是内心的阴影，也有可能还会影响他随后的发挥。

本场看台上观战的还有球王马拉多纳，这位对梅西很认可的球王也在为球队和梅西担心，或许他的力挺也能帮助到阿根廷诸将和梅西。球王是怎么炼成的马拉多纳最清楚，或许私下里有一些交流可以让梅西不再重新这样的打击。

国家队层面梅西共获得过19次点球机会，但是他有4次错失了点球大礼，这些都是比赛中赢得的点球，并不包括在点球大战中主罚的点球。因为点球罚进可以带来胜局，而错失就是一场败仗或平局，加上阿根廷国家队近些年一直无法触及奖杯，所以点球的错失被更多的提及，这一点也让梅西受困其中。

有数据显示梅西的职业生涯共赢得107个点球机会，罚失了25次，成功率的确低于同等级的球星们，事实上这样的包袱是可以给队友的，给点球能力和心理素质更到位的队友更合理，只是梅西身上有太多的东西要承载，所以无论是俱乐部还是国家队都不会在这个问题上做出改变。俱乐部层面他还可以偶尔让出点球机会给队友表现一下，而国家队层面如果他让了，无论罚进和罚不进他都会承担很大的精神压力，所以这是一个死结，也将继续困扰梅西。

点球的成功率梅西不及已经出战的C罗和卡瓦尼等球星，多数球星的点球成功率会达到85%左右。而梅西则只有76.6%的成功率。

世界杯历史上巴乔的背影是最悲情和被人们记忆的画面，希望梅西不会在决赛的赛场重复相同的悲情。错失点球之后的梅西在本届世界杯还要承担更多的压力，接下来的比赛将对阵克罗地亚，这比冰岛实力更强的球队，梅西能否走出内心的魔障就看这场比赛的发挥了。

梅西在对阵冰岛的比赛中有11次射门，3次射正，传3次威胁球，71次传球成功率84.51%，12次过人，1次抢断成功，4次被犯规，数据并不差，如果点球罚进的话则会被大家赞扬。历史总是有很多相似的地方，C罗和梅西都在首战中获得点球机会，一个笑纳大礼，一个拒绝说不，比赛末尾也都赢得一次定位球的机会，C罗精准定位球华丽入网，梅西在主罚前深吸了一口气起左脚射门却打中的人墙，两位核心的差距的确太过明显。对于阿根廷球迷来说只能寄望随后的比赛，梅西也是如此。



