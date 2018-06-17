



俄罗斯世界杯的焦点很多，但是因为本届杯赛有了视频裁判，所以关于这方面的热议也就更多了。就最近几场比赛来看点球的判罚较多一些，而对于这种福利却是有笑纳有人坚拒。

法国队2比1澳大利亚的比赛中，格列兹曼在第58分钟才赢得点球机会，博格兰的直传球，对手铲断将格列兹曼放倒送点球大礼，视频裁判决定了这是一次点球判罚，而法国核心没有浪费这次机会爆射入网。即便随后有失球，但是博格巴也在末尾完成救主的大戏，同样是视频裁判判罚进球有效。

法国队之后梅西的阿根廷和冰岛开战，阿根廷在第64分钟获得点球机会，当时梅西传球给梅萨，后者被对手球员放倒赢得点球，但是梅西却错失这次得分机会。这场比赛末尾1比1收场，也让这粒点球变成一道酸味十足的酸菜，令阿根廷人很难过。

不过酸涩的味道有人相陪也是不错的事情，因为随后开战的秘鲁对阵丹麦的比赛，前者也在第45分钟的时候获得了点球。当时阿德文库拉的传球到禁区，奎瓦被波尔森绊倒送点，视频裁判判定点球，但是奎瓦射出的点球却打飞了，这简直是用另类的方式致敬梅西了，也可以说患上了点球传染病。遗憾的这场比赛不是平局，而是以秘鲁0比1输球为代价，这个错失机会的罪过要更大一些。

利好的是随后获得点球的球队并没有持续浪费机会，在克罗地亚2比0击败尼日利亚的比赛中，莫德里奇罚进了点球，顺便延续了一下皇马球员在世界杯赛事中赢得点球都罚进的强势效应。只是这粒第71分钟赢得的点球不是帮助球队先拔头筹，而是将比分扩大为2比0，这比分也维持到终场，莫少的功劳更大。这次点球是靠角球机会制造的，莫德里奇开出角球，曼朱基齐门前争顶被埃孔犯规送点，莫德里奇冷静罚进。