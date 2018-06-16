本届世界杯最炙手可热的夺冠热门法国队的首战是令人失望的，虽然大赛慢热会有更多夺冠的可能，但是法国队目前的阵容和欧洲杯上葡萄牙的阵容完全不同，表现不佳的确是因为球员不够兴奋，年轻的代价成为本场的关键词。格列兹曼其实是最关键的一员，却在下半场被换下，这一点也令人不解，可以说接下来德尚的任务不轻。

从赛果来看格列兹曼点球的冷静的确该点赞，进球后的神情也与众不同，他是想成为旗帜性人物和队友拥抱，而没有选择狂奔庆祝，而事实上还是更为激情一些比较好，也更自然。其实这样的情况也在揭示法国队本场的一个问题，那就是球员不兴奋，或许是因为比赛的时间不是晚上，还有球场上半阴半阳的情况让球员们不适应，不过这不是解释法国队无力的唯一原因。

世界级的大赛有很多不同的关键先生，上半场闷平显然揭示了法国队的一些问题，经过中场的调整和一直保持稳健状态的坎特的帮助，格列兹曼获得点球并亲自主罚命中。坎特的直塞球的确足够精准，队友得球后的威胁也很大，所以才能导致防线球员送出点球大礼。

下半场两位核心球员兴奋了，球场上的激情也点燃了，但是乌姆蒂蒂的无厘头禁区手球的确是无法解释的，或许可以当成是没困难要制造困难吧，否则对手的这次进攻机会并没有足够的威胁，却高高举起了手臂，好像是在模仿马拉多纳的上帝之手似的。

乌姆蒂蒂的这一幕也是法国队的一个缩影，因为年轻球员居多，毛躁和无法预测的动作都可能出现。因为比分被澳大利亚扳平后，法国队组织进攻居然还出现多次传球失误，面临可能平局的境况还能有这样的问题，而且身边并没有防守球员干扰，可以看出这支法国队之前给予人们的是假象，起码有一部分是。

真正的冠军球队是不论遇到什么样的比赛环境和条件都能发挥自己的实力的，而且能在比赛中保持兴奋度和更为积极的去拼抢去奔跑，略微懈怠和大意都可能酿成悲剧。

还有一个问题是在博格巴的身上，虽然他末尾进球帮助球队赢球了，但是没有视频裁判，这粒进球是不存在的，而且本场球队的无力的确也和中场的组织者的发挥相关，所以法国队想走得更远必须在中场有所提升。博格巴本场还会被人说在球场上漫步，如此大战依旧不能令他很快的进入专注模式也是很无奈的事情。