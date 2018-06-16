葡萄牙3比3西班牙的这场比赛，C罗足够惊艳，同时也暴露出西班牙防线的无力，队内有诸多皇马大将，但是防守端却一直没能限制俱乐部队友C罗的发挥，这也是葡萄牙核心打入三球的关键。纳乔送点的确很低级，在斗智和斗脚法这两个环节他完败给C罗，即便随后打进西班牙的第三球帮助球队反超比分，依旧难以原谅他开场不久的低级错误。

大战最大的要素就是开局稳，防守部署到位，再就是锋线球员高效，最忌讳的是犯错。和乌龙球相比，送点球也很自伤，因为这是挫伤球队锐气的行为，也会带来比分落后的不利面。强强对话往往比谁先犯错，如果不是科斯塔先后进球，西班牙可能迎来的是一场大比分失利。

这场比赛的赛前有人说不会为临场换帅而担心，因为就目前西班牙的阵容，谁来执教都能保持不败，且能在大战中出成绩。个人认为这样的说法是偏颇和不负责的，如果仅仅是纸面实力的强势就能夺冠的话，那么评评阵容就断定谁夺冠了。这样的话人人都是预测帝了，足球赛场也就不可能有什么冷门了，黑马逆袭也会不存在。

主帅是有啮合球队的作用，此外战术上的部署以及应变才是最为关键的，西班牙新帅场边严肃的神情表明他的不自信，因为他不是神仙，不可能在短短的三天就能完全掌控球队。国家队和俱乐部不同，并不是换帅如换刀的模式，因为世界杯总共就几场比赛，而一个赛季最少都是几十场比赛。而且每年联赛都开打，而世界杯却要等待四年，所以西班牙足协主席的无厘头决定的确可能导致这个球队还会有冷门的出现。

本场比赛除了C罗，必须提及的就是科斯塔，这位曾经被排除在国家队大名单之外的球员实力是很明显的，而且他很善于先声夺人，更善于打很艰苦的比赛，两度落后都是他扳平比分，但是球队在完成反超之后还丢球，这就不是科神可以左右的了。

科斯塔的进球是在上半场第24分钟，当时来自布斯克茨的长传球，科斯塔在和佩佩的争顶中得球后直接起脚射门，慢镜头有科神和对手的身体接触的回放，但是裁判宣布进球有效，而事实上科斯塔的动作的确有点大，让有猛将绰号的佩佩显得有点无力。果断和身体上的强势是科斯塔为球队第一次扳平比分的利器，可喜的是之后的比赛中他依旧延续了高效率。

下半场的进球是席尔瓦开球，布斯克茨头球摆渡，科斯塔门前捅射建功，他的身后还有一名防守球员也试图碰到皮球，可是科神明显腿长加速度意识到位，所以这粒进球更为轻松和得意。

值得一提的是全场4粒进球都很精彩，但是都有对手球员犯错送分的功劳，第一球纳乔防守出错送点，第二球则是佩佩在防守中显露老迈的感觉，第三球德赫亚判断失误出糗送分，第四球则是格德斯被布教授力压之下送对手好机会。第五球依旧是葡萄牙防守球队解围不彻底送给纳乔射门机会，末尾C罗定位球进球则是自身实力的完胜，因为对手的人墙已经密不透风了，但是皮球还是能洞入球门。

打进两球一胜难求，科斯塔也有一些心酸，只是换帅后的西班牙明显需要一些时间调整，这样的表现就别谈什么夺冠了。科斯塔本场的的全场数据是3次射门2次射正，命中2球，，2次过人，2次解围，1次被犯规，整体的表现的确是本场比赛西班牙阵中最为关键的。

经此一战相信很多人都改变对西班牙的预期，因为球队的问题的确不少，接下来对阵两支弱旅的比赛中可以再度检验一下防线的综合能力，能否力保球门不失很重要。新帅耶罗或许私下里可以请教一下前任主帅，执教西班牙2年的经验的确是很关键的。



