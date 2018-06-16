



这个凌晨注定属于C罗，一场命中3球，第一球面对皇马队友纳乔造点并自己主罚命中，点球点面对的是英超金手套的德赫亚，更为难得的是第二球导致曼联门神重现了英格兰门将的黄油手，这在西班牙国门的职业生涯中也是少见的，可见C罗的威慑力令对手胆寒了。第三粒进球是一力扭转乾坤的金球，精准和美妙的定位球洞穿了球门的那一刻，所有人为之沸腾，这场比赛注定会载入史册，成为经典的对决，而西班牙的群星们只是罗神的陪衬。

还记得在队长怀里痛哭的那个C罗吗，对于难以接受的失利他没有掩盖住自己的失望和痛哭，但是现在回想起来那个时候的他就有一种不甘心臣服的气质。还记得英超赛场那个总爱跳水的C罗吗？那个时候很多人都很讨厌他，炫球技爱跳水很是浮夸，但是就是在英超的赛场上他一步步的成长，逐渐成熟并成为独当一面旗帜性人物。还记得莫斯科雨夜那个罚丢了点球的C罗吗，他用不敢直视点球大战和痛哭来表达，但是现在的他可以接受任何结果，只是他会尽可能的不让悲情出现。

国家队的赛场上，还记得那个用语言导致主裁罚下贝克汉姆的那个C罗吗？他的多事的确是如碎嘴的老太太一样，英格兰球迷对其更是恨之入骨。还记得欧洲杯上因伤下场时候留下泪水的C罗吗？当时他是那样不甘心就这样被伤病打败，不希望葡萄牙就此出局，但是末尾他率领葡萄牙捧起了欧洲杯的冠军奖杯，伤病也无法打败这个永远在努力甚至竭力的C罗。

欧洲杯的辉煌过去两年，即便C罗随皇马连续三个赛季问鼎欧冠，上赛季连续11场破门，场场都有精彩进球，甚至还有无比惊艳的倒钩进球，30加的C罗什么都敢于尝试，唯一不变的是赢球和登顶！

当人们认为打了欧冠决赛的C罗可能在世界杯的赛场不那样高效了，小组赛首战就要打强大的西班牙，输球和平局似乎已经成为必然的赛果，然而C罗让这些想当然都成为不可能。他不再重复欧冠的场场进球效率，而是一场比赛就上演帽子戏法，这样的强势是直奔世界杯金靴而去了。不过在C罗的内心会更期待葡萄牙走得更远，更多可能的触及到大力神杯。

世界杯赛场有22岁的戈洛文的惊艳，也会有无数天才涌现出来，也不乏当打之年的球星再度献锐，但是这个赛场更多的记忆还是老将不死，旗帜不倒。如果说俄罗斯的揭幕战给本届世界杯定格了高水准和高效率的话，那么C罗也给随后出征的梅西定了一个很高的高度，接下来就看梅球王今晚的表现了。