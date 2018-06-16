



世界杯第二场比赛没有萨拉赫的埃及被乌拉圭绝杀，全场比赛埃及防守到位，球队也觅得了一些进攻的机会，但是却没料到第90分钟被希梅内斯绝杀，所以寄望拿一分的球队往往会吃到败仗，埃及主帅的自以为是成为败仗的一个原因。事实上萨拉赫应该可以出场打最后十分钟的比赛，只要他在场上就会不同，起码可以拿到1分。

不过对于核心球员的伤势，每一位主帅都是报喜不报忧，埃及主帅之所以将他按在板凳上有两个原因。第一是他的伤病不允许出战，因为训练中萨拉赫也没有真正的进行有球跑动，更多的是活动一下身体而已，这也就表明他的身体状态并没有真正恢复。主帅只是对外宣称他可能出战而已，为的是让对手针对性上无法到位，内心也存在忌惮。

主帅的第二个原因是场面上比预期的要好，球队防守到位，导致乌拉圭久攻不下，射正的次数也极少，所以主帅认为没必要冒险，先觅得一分就可以。很明显主帅没预判到下半场末尾体能上出现问题会导致被绝杀的可能性，所以输球也是预估不足所导致的。

回看下本场两位主帅的换人，埃及方面是在下半场第50、63、82分钟进行了换人，分别由摩尔西、卡赫拉巴、索卜西换下了哈密的、莫赫森以及瓦尔达，只是中前场的调整，并没有想到后防线的危险性。

乌拉圭进球前卡塞雷斯直塞球给到卡瓦尼，埃及防守球员犯规送定位球机会，卡瓦尼射门就击中了立柱，应该说埃及球员或许还没从这次惊吓中走出来，所以才会随后导致失球。对手第一次的定位球击中立柱后被赫加齐的解围，但是并没有彻底化解危机，乌拉圭却利用这次机会再度赢得定位球机会，这次换给卡洛斯主罚，他开出的球被吉梅内斯头球绝杀。

必须承认的是末尾的定位球很致命，而且在焦灼战和强强对话中，定位球都是最好的得分利器，所以可以说埃及人是有一些大意了，而主帅做出了三个人员的调整之后也无法左右比赛的走势。

乌拉圭方面换人调整是在第58、50、87分钟的时候进行，末尾的两次定位球前做出最后一个换人调整。埃及球员针对这个换人也会做一些调整，可以说乌拉圭主帅在末尾调整就是在下一盘很大的棋，最终他受益了。