



世界杯开打次日，葡萄牙对阵西班牙开打之前，皇马召开了新帅洛佩特吉签约发布仪式，双方签约三年。在新闻发布会上前西班牙主帅洛佩特吉一度哽咽，并表示昨天是他自母亲过世以来最为难过的一天，但是今天是最为快乐的一天，并感谢所有人和皇马对自己的信任。由此可以看出突然被解雇对于这位铁汉的打击有多大，失去母亲是所有身为子女最大的痛苦，而能和这个疼痛相同的就是触及到内心的刺痛。

执教西班牙2年的时间，从打磨球队，到如何率领大牌球员林立的斗牛士军团保持所有比赛保持不败，并且在战术上的不断改变，相信这位主帅是付出了相当多的心血的，而今因为一些个人的决定就遭受沉重的打击，的确是难以接受却又必须接受的事实。或许有人会认为他是咎由自取，并认为皇马做事太糟糕，导致主帅和西班牙都因此受损，但是实际上这样的结果不是这两方可以预判到的，否则是可以随后再官宣的，更该指责的还是西班牙足协的不顾一切。

在被解雇之后，本来准备开发布会的洛佩特吉选择默默离开，其实内中的原因也是多种的，第一不想直面媒体，因为无论说出任何话都无法表达他的遗憾和不舍，也不想面对媒体说出是非对错。第二则是尽可能给西班牙队制造团结的氛围，不会因为自己的离开导致任何事情的发生。事实上主帅这样的做法是很绅士和大气的，而泪水则是内心真实的表述，接下来执教皇马的压力也很大，利好的是他有足够的时间做准备。

虽然西班牙队上下都积极备战世界杯的首场比赛，但是前任主帅洛佩特吉的事情相信球员们也会获知，接下来他们需要用自己的表现证明球队的强大。因为东道主俄罗斯已经为世界杯开了一个很具高度的开头，接下来的第一场强强对话西班牙需要踢出更为漂亮的比赛。