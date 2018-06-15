俄罗斯揭幕战再度揭示一个事实，那就是世界杯开战买人有多么重要。俄罗斯5比0大胜沙特的比赛中俄罗斯罗伊斯是最为出色的一员，2传1射堪为关键先生，首发出战也证明主帅对于他的认同。世界杯开赛前有传说悍将可能加盟尤文和多特蒙德，而如果尤文当时可以用2000万欧元拿下这名22岁的天才球员的话，揭幕战之后最高兴的就是俄罗斯和尤文图斯人了，可现在悍将如此热辣，相信世界杯之后的身价怎么也得4000到5000万欧元了。

对于想在欧冠有所斩获的尤文来说纳入年轻的球员是必要的，球队迟早都需要更新换代，而以本场比赛中戈洛文的表现的确是大气十足。他不仅仅有技术，而且视野宽阔，执行战术也足够到位。哪怕是扎戈耶夫因伤下场也没能影响他的发挥，反而更能发挥其的关键性，这样的球员的确是难得的。

戈洛文在揭幕战中打满全场，1次射门就斩获进球，定位球脚法很完美，此外送出2次助攻，传球的精准性再赢得一个赞，5次威胁球次次都让沙特门将和防线球员战栗，偏瘦的体型和稚嫩的面庞却不会被凶狠的犯规而影响，这样的硬气球员的确适合任何联赛，所以也有传闻说切尔西和曼联也对他有想法。

戈洛文从面貌和身型上的确是罗伊斯的翻版，只是伤病情况不会复制。人们担心戈洛文重复扎戈耶夫的悲情，因为年少成名的技术型球员很可能被伤病困扰。

当年的扎戈耶夫18岁就在单赛季中贡献20粒进球，更不会忘记欧洲杯首秀就打进2球，第二场比赛贡献1球的精彩表现。但是成长也需要付出代价，因为面对的对手实力不同，球员也会不一样的表现，对于不够成熟的年轻球员来说挫折也并不是坏事。2014年世界杯三次替补出战的机会没有进球，随后因伤无缘法国欧洲杯，本场揭幕战参与一粒进球后再度因伤离场。不会担心只是担心，戈洛文不是第二个扎戈耶夫。