



俄罗斯世界杯的揭幕战已经落下帷幕，但是关于切里舍夫和戈洛文的话题却依旧火热，这是因为在这场比赛前各方都低估了这两位球员的实力。作为曾经的皇马超级替补在西甲的赛场并没有得到足够的重视，而世界杯就是能让折翼天使再度起飞的所在，本届世界杯的揭幕战一战成名的切里舍夫和戈洛文将被全球关注、

这样的现象也能揭示在五大联赛的豪门球队中有很多被忽略的天才球星，他们或许因为无法得到足够的信任而无法展露自身的实力。而且在热身赛之王笑傲的时候，人们都没注意到7战不胜的俄罗斯是有潜力可挖的，接下来英格兰和比利时等这样热身赛强势的球队会倍感压力，因为一旦爆冷的话就会沦为笑柄，而俄罗斯提升士气之后也有望在接下来的两场比赛中继续施展自身的优势。

值得一提的是这场揭幕战的最佳球员并不是造3球的戈洛文，而是替补扎戈耶夫登场的切里舍夫，这样的评选的原因是因为极少有揭幕战的比赛中替补登场不久就建功的球员。更为重要的是悍将的第一球是本场比赛的第二粒进球，这粒进球是有稳定胜局之效的，更为关键的是悍将还打入了锁定胜局的第4粒进球。后面的这粒进球即能挫伤对手士气，也能提升自身的霸气，同时还是在比赛末尾再度掀起高潮的进球，所以他当选全场最佳的确是实至名归。

球员辉煌的时刻总会引发人们的好奇，如此关键的球员为什么这样晚才惊艳全场。今年27岁的切里舍夫最早效力皇马青年队，被认为天才球员，不过和天才相连的一个关键词就是伤病，罗伊斯就是此中的代表人物。对于切里舍夫来说伤病是职业生涯的第一个障碍，所以他才会被皇马租借到其他西甲球队中打磨，他先后效力塞维利亚，比利亚雷亚尔和瓦伦西亚，最终在2016年的夏天由黄色潜水艇买断，应该说这支球队是悍将的伯乐，能识得千里马。

皇马放弃这位天才是因为2015年国王杯的比赛中最终被淘汰，首回合面对弱旅，主帅让主力休息，给予了切里谢夫首发出战的机会，因为这个用人被认为球队违规使用被禁赛的球员，因此遭遇麻烦，球队也因此被直接出局，这是主帅的错误，却施加在球员的身上，随后虎将没有再度为己正名的机会。切里舍夫效力皇马期间只为球队出场过2次，但是却打进2球，送出2次助攻，应该说皇马主帅是没有千里眼的。

即便是在黄色潜水艇的阵中，这位天才得到的出战机会也不多，伤病是一个因素，伤病后得到的机会也是有限的。上赛季他为球队首发出战的比赛只有12次，其余20次则是替补出战，在这些比赛中他贡献4球2助攻，这和长期替补相关。因为替补的时间是有区别的，下半场第60分钟登场和第80分钟登场是不一样的。很多时候机会是给有准备的人，扎戈耶夫的受伤给了超级替补表现的机会，切里舍夫用自己精湛的脚法证明自己是真正的天才。