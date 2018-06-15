俄罗斯世界杯注定不同凡响，因为被视为最弱东道主和最弱揭幕战的比分是5比0，东道主在自己的主场5球零封沙特的确是太过于意外了，沙特每名球员都有豪华的套房，却在绿茵场颗粒无收，只能在随后的比赛中为己正名了。俄罗斯酣胜引动全球的热潮，这样的场景也让中国球迷想起了曾经国足晋级世界杯的那个晚上，沈阳也是如此的激情四溢。无疑2018年夏季的这个夜晚是属于俄罗斯人的，更为可贵的是22岁的戈洛文成为本场的关键先生，如此年轻的球员一战成名的确是胜局外的最大惊喜。

俄罗斯本场比赛之前的7场比赛不胜，这是赛前被看衰的原因，但是人们没有想到球队在不胜阴影下的暗自努力，以及本场比赛中竭力拼战。主帅的运筹也是关键点，当他在下半场进行换人调整的时候，被换下的球员还显露不满，但是谁也没想到主帅的执念下有了如此酣畅的胜局，同时也让替补球员制造了随后的3粒进球，这样的换人的确是神奇的。

沙特的惨败也是亚洲球队的悲哀，同时揭示了亚洲球队和欧洲球队的差距，主帅的临场应变也是完败。这场比赛的赛后数据显示俄罗斯射门14比5，射正7比0，俄罗斯7次射正打进5球也的确很高效，而沙特一次射正也没有的确是很悲哀。其他数据角球是6比2，越位3比1，控球率是38.7%比81.3%，沙特看似占优的这项数据其实是无威胁的控球时间比较多，所以再度揭示了控球率并不完全是在场上占据优势。

这场比赛的第一粒进球还是有扎戈耶夫的功劳，当时他接队友传球形成射门被对手破坏出底线，为球队赢得角球机会，虽然角球开出被顶出，但是球队还是得到了连续进攻的机会，戈洛文得球后左路传球到后点，加津斯基将球顶入球门。22岁的戈洛文送上助攻，这个时刻或许所有人都没有想到这员小将将成为今夜的绝对功臣。

赛前很多人认为南非队和俄罗斯队是最弱的东道主，而当年南非世界杯同样率先破门的也是东道主球员。只是当年的查巴拉拉的进球并没有带给球队胜局，末尾只能平局收场。而本场的俄罗斯却在随后连续攻入4球，最终5比0拿下对手，相信今后没人敢说俄罗斯是最弱的东道主了。

本场比赛球队最倚重的扎戈耶夫在上半场因伤下场，当时球队只是1球领先，所以这个换人也被认为是转折点，人们认为这场比赛末尾很可能平局收场，或许闷平进入垃圾时间，但是人们没能预测到切里舍夫替补登场后却祭出神奇的表现，当然这其中必须有戈洛文的助力。

上半场末尾的进球就是戈洛文突破后制造的机会，佐布林分球助攻刚登场的替补奇兵斩获进球，所以说减员也未必是坏事，最为关键的是替补席上有奇兵。