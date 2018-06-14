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乌拉圭世界杯首战胜率高于埃及，老门神面对双神难保球门不失

(2018-06-14 19:36:20)
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俄罗斯世界杯

揭幕战

乌拉圭

埃及

苏亚雷斯

 分类： 2018年俄罗斯世界杯
乌拉圭世界杯首战胜率高于埃及，老门神面对双神难保球门不失

      世界杯揭幕战后的比赛就是埃及对阵乌拉圭的比赛，两队的核心人物是萨拉赫、苏亚雷斯和卡瓦尼。进攻比拼上乌拉圭更胜一筹，因为萨拉赫虽然已经参与训练，但是能否出战还存在疑问，即便出战也敢于出全力，这个是对于球队极其不利的一面。萨拉赫的问题也让这场比赛更具悬念，对手也会在针对性上做更多的部署。
     乌拉圭方面苏亚雷斯和卡瓦尼上赛季联赛贡献25球和28球，进攻端的效率的确很高，个人能力斩获进球的次数也比较多，所以埃及队想要赢球就必须先做足防守，因为攻防侧重点比较明显，所以这场比赛出现大比分的几率不大。
      埃及主帅是阿根廷人库珀，执教经验是到位的，面对实力更强的对手，首战能拿分是第一位的，况且队内核心球员无法全力出战，战术部署也会更具针对性，而且埃及队的防守体系一直是被认同的。
 乌拉圭世界杯首战胜率高于埃及，老门神面对双神难保球门不失

乌拉圭世界杯首战胜率高于埃及，老门神面对双神难保球门不失

     如果萨拉赫不能出战的话，埃尔内尼则成为关键人物，只是一直进步缓慢的他能否制造更多的进攻机会是个问号。上赛季欧联杯客战莫斯科中央陆军的比赛中，阿森纳2比2平局收场，得到了首发机会埃尔内尼发挥出色，送出2次助攻的他赛后得到8.5的高分，如果能在小组赛首轮也制造这样的神奇的话，球队的小组赛的前景会更好。防守型中场的埃尔内尼一直是很稳健的提升实力，但是获得出战的机会不是很多，而国家队的平台则是他为己正名的好机会。
     埃尔内尼的优势体能充沛，而且传球的能力很高，无论是短传还是长传都能找到队友，这一点是面对更为强势的对手的比赛中所需要的特质。不足是盘带方面有一些欠缺，带球推进和突破的能力不足，所以这场比赛中悍将如果能扬长避短的话，是可以给予球队足够的支持的。
      埃及的科卡是抢点型高中锋，这就需要队友给与边路传中的机会多一些，此外就是直塞球更能给锋霸射门的机会，只是这一点并不容易。乌拉圭的球员身体素质极好，防守端的强度也比较足，因此埃及队本场比赛需要打得很耐心。热身赛埃及虽然大败比利时，但是没有萨拉赫的情况下，主帅还做出了一些轮换，所以这一战并不能成为正赛的参考点。
       埃及门神是45岁的埃尔哈达里，年纪最大的他能否力保球门不失很重要，因为埃及队晋级世界杯决赛圈从未赢球，所以本届世界杯球队也寄望打破这个尴尬的数据。不过本届世界杯也是苏亚雷斯和卡瓦尼的最后一届世界杯了，两位球星一定会合力威胁球门，所以老门将还需要做好苦战的准备。
       乌拉圭队的4-4-2阵型攻防都比较到位，唯一遗憾的是中场大脑的实力并不强，这就需要边路和两位球星的个人发挥，卡瓦尼偶尔回撤拿球缓解了这个薄弱环节，不过打没有萨拉赫的埃及还是有一些优势的。世界杯的大赛会以临场发挥作为基调，任何强队都可能沉沦，而弱旅也有拿分的机会，就看矛盾大战中谁能更稳健不犯错了。
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