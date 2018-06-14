两点力证俄罗斯揭幕战不败，沙特首战难成搅局者(2018-06-14 00:55:36)
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|分类： 2018年俄罗斯世界杯
俄罗斯队在世界杯的A组对手分别是沙特、埃及和乌拉圭，沙特也是小组内最弱的对手，因为埃及队有萨拉赫坐镇，虽然这位核心球员可能因伤缺阵首场比赛，但是第二场比赛一定可以出场的，有他在的话球队的整体实力都会提升，不容小觑。乌拉圭则有苏亚雷和卡瓦尼斯坐镇，苏神上赛季在巴萨的发挥可谓关键，球队的整体实力也略高于东道主。不过俄罗斯队内的核心扎戈耶夫也是球队所依仗的实力派，就看球员实战中的发挥了。
虽然球队实力不强，但是对于所有的世界杯参赛球队来说揭幕战都是很重要的，只要拿下这场比赛，随后的小组赛就有晋级的机会，反之则可能爆冷出局，所以俄罗斯势必全力拼战揭幕战全取三分。
目前坐镇俄罗斯队的老将有门将阿金费耶夫和曾是切尔西一员的日尔科夫，此外还有效力西甲比利亚雷亚尔的切里谢夫，再就是扎戈耶夫是实力较强的球员。扎戈耶夫在上赛季欧冠的比赛中为球队出场5次打进1球，这粒进球是在客场对阵巴塞尔的比赛中打进的，他下半场的进球将比分扳平，随后球队逆转拿下了巴塞尔，最为关键的是他的大赛经验和对进攻端的帮助。欧冠对阵曼联的比赛中，莫斯科中央陆军在第45分钟率先进球，当时马里奥-费尔南德斯下底回传维蒂尼奥，后者捅射打在及时跑位的扎戈耶夫背上转入了球门，由此可见老将的经验是至宝。
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