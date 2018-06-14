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两点力证俄罗斯揭幕战不败，沙特首战难成搅局者

(2018-06-14 00:55:36)
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俄罗斯世界杯

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 分类： 2018年俄罗斯世界杯
两点力证俄罗斯揭幕战不败，沙特首战难成搅局者

      俄罗斯世界杯即将开打，但是人们却并不看好东道主能取得开门红，原因是球队在热身赛中的表现很无力，即便揭幕战对手是沙特这样的球队也有平局的可能。沙特热身赛1比2德国队的比赛让人们眼前一亮，虽然这一球是贾西姆赢得的点球机会，但是能在对阵德国的比赛中进球的确不易，所以揭幕战中沙特全力拼战的话的确可能收获一场平局。
       从近四届世界杯东道主的最好的战绩可以看出作为东道主的球队是很有压力的，但是也可能有一些特殊的待遇。2002年的韩日世界杯中日本对止步16强，韩国队最终获得第3名，虽然不断晋级的比赛中的一些判罚备受质疑，但是最终位列第三也是事实。2006年德国世界杯最后球队获得季军，2010南非世界杯东道主获得第三名未能出线，成为战绩最差的东道主，但是揭幕战也1比1逼平了实力比自己强的墨西哥。2014年巴西世界杯桑巴军团最终获得第4名，如果不是内马尔伤停，球队也有可能染指冠军。综上所述东道主是有一定利好面的，就看球员们能否把握住进攻机会。
　　俄罗斯队在世界杯的A组对手分别是沙特、埃及和乌拉圭，沙特也是小组内最弱的对手，因为埃及队有萨拉赫坐镇，虽然这位核心球员可能因伤缺阵首场比赛，但是第二场比赛一定可以出场的，有他在的话球队的整体实力都会提升，不容小觑。乌拉圭则有苏亚雷和卡瓦尼斯坐镇，苏神上赛季在巴萨的发挥可谓关键，球队的整体实力也略高于东道主。不过俄罗斯队内的核心扎戈耶夫也是球队所依仗的实力派，就看球员实战中的发挥了。
      俄罗斯近12场各项赛事的比赛战绩是4胜4平4负，这其中有3场比赛是联合会杯的小组赛，其余9场都是热身赛，球队先后3比3平比利时和西班牙、4比2韩国、1比1伊朗、0比1不敌葡萄牙和阿根廷，最近的四场热身赛一生难求，分别0比3巴西、1比3法国、0比1奥地利、1比1土耳其，不过因为近期的对手都是强队，因此不能因此判断球队的实力不济。
　   人们诟病俄罗斯没有在比赛中拿下较弱的伊朗和奥地利，其实并不公平，因为热身赛和正赛还是有区别的，半主力阵容和全主力阵容也有很大的区别。目前世界杯保持着一项纪录，那就是东道主揭幕战保持不败，接下来就看俄罗斯能否延续这一纪录了。
　　虽然球队实力不强，但是对于所有的世界杯参赛球队来说揭幕战都是很重要的，只要拿下这场比赛，随后的小组赛就有晋级的机会，反之则可能爆冷出局，所以俄罗斯势必全力拼战揭幕战全取三分。
　　目前坐镇俄罗斯队的老将有门将阿金费耶夫和曾是切尔西一员的日尔科夫，此外还有效力西甲比利亚雷亚尔的切里谢夫，再就是扎戈耶夫是实力较强的球员。扎戈耶夫在上赛季欧冠的比赛中为球队出场5次打进1球，这粒进球是在客场对阵巴塞尔的比赛中打进的，他下半场的进球将比分扳平，随后球队逆转拿下了巴塞尔，最为关键的是他的大赛经验和对进攻端的帮助。欧冠对阵曼联的比赛中，莫斯科中央陆军在第45分钟率先进球，当时马里奥-费尔南德斯下底回传维蒂尼奥，后者捅射打在及时跑位的扎戈耶夫背上转入了球门，由此可见老将的经验是至宝。
      无论泽尼特还是中央陆军都是征战欧冠的球员，队中的俄罗斯国脚也有一定外战经验，所以这支球队没有想象的那样弱。
　

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