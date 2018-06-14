世界杯开赛前一天换帅，西班牙足协的确够任性，纵然有很多不能接受的事情发生，也该多为等待和努力了四年的球队相关的教练组和球员们考虑，突然换帅如果导致严重的后果的话，那么西班牙足协主席卢比亚莱斯则需要承担主要责任。因为世界杯历史上是没有发生过相同事情的，所以针对西班牙接下来的世界杯前景也是人们最关心的。

西班牙足协认为主帅刚刚续约到2020年，就不该和皇马签新约，而且还是在官宣前5分钟才通知足协，这明显是忽略了目前的工作，所以足协无法接受这一事实，继而宣布解雇主帅洛佩特吉，并在随后不久宣布启用耶罗为新任的西班牙主帅。

事实上洛佩特吉的确是在今年的5月22日和西班牙足协续约至2020夏天，这也意味着他将继续长时间的执教球队，这是一种信任和认可，只是皇马的诱惑导致洛佩特吉更改了决定。目前的境况其实对任何人都不利，因为西班牙球迷都认为今夏是球队夺冠的良机，所以无论取得什么样的成绩，都会将罪责归咎在前任主帅洛佩特吉、足协主席以及皇马高层的身上，而临时顶替主帅一职的耶罗很明显无法带领球队夺冠，那么随后的争端也会继续波及到更多的方面。

洛佩特吉是在2016年7月份出任西班牙主帅的，他执教期间的20场比赛球队保持不败，战绩是14胜6平。这其中还有世界杯预选赛的比赛，这应该说是很好的成绩，只是可惜这样的战绩可能在世界杯首轮对阵葡萄牙的比赛中被C罗率领的葡萄牙所终结。

洛佩特吉突然出任皇马主帅就够令人称奇的，C罗和球队应该也是做足了准备，没想到主帅如此快的下课了，所以C罗的压力或许会减轻一些，而西班牙队内的情况则无法获知。因为前任主帅执教球队的方式和战绩都不错，也会赢得球员的尊重和认同，这样的下课方式一定会有两种看法，一种是接受，另外一种则是内心抗议，这些因素都会影响到随后的比赛。

耶罗是西班牙国家队体育总监，这样的身份带队是能压的住球队的。但是战术方面的安排和变化，乃至临场指挥和换人方面的运筹则无法在短短的3天内完成，即便是一个月世界杯结束，新帅也未必能全面的操控球队，所以目前为西班牙担心的人不在少数。

西班牙的世界杯首战是对阵葡萄牙，同在B组的对手还有摩洛哥和伊朗，如果首轮可以不输球的话，接下来两强拿下另外两个对手携手出线是最好的。而如果西班牙输球的话，接下来的比赛则必须拒绝爆冷失分，这无形中增加了球队上下的压力。

事实上即便西班牙没换帅的变化，B组的另外两支球队也是有实力搅局的，因为摩洛哥是时隔20年再度杀入世界杯的决赛圈，世预赛中淘汰了科特迪瓦，实力是毋庸置疑的。球队如果采用的是保平争胜的态度的话，这个小组的冷门几率真不小。

伊朗队虽然是这个小组中最弱的球队，但是却是亚洲球队中最强的，更为重要的是球队在亚洲12强赛的比赛中不败晋级世界杯决赛圈，所以也不能轻视。伊朗队主帅奎罗斯曾执教过曼联、皇马和葡萄牙，执教伊朗7年，对于球队打磨也是到位的，即便是在输球的比赛中球队的表现也很顽强，队内的第一得分手是荷甲联赛的金靴贾汉巴赫什，上赛季联赛31场出战贡献23球，的确是后生可畏，葡萄牙和西班牙大战后仍需防冷。



