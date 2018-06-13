世界杯即将开打，近期的热点话题颇多，关于球队的整体实力和球星的状态以及对手的备战情况是重点，而事实上比赛中执法的主裁也是世界杯中最重要的一个部分。因为本届世界杯有视频裁判，针对比赛中出现的一些情况会做出及时的传输，所以比赛中冤案和争议进球都可能得到解决，此外就是一些球员的小动作也可能无法逃出视频裁判的视线，所以喜欢大动作和恶意犯规的球员们也需注意。

在国际足联公布的新规定中有一项是球员咬人的话会被红牌罚下，此外还要送给对手定位球机会。这样严苛的规定一出台就令苏亚雷斯很尴尬，毕竟巴萨悍将已经戒咬人多年了。可以肯定的是这项规定绝对不是针对他个人而来的，但是对于有此类爱好的球员则是警钟。

回顾苏亚雷斯此前的咬人事件，第一次是发生在英超，那是在对阵切尔西的比赛中，他对全场对他严防的伊瓦诺维奇下口，赛后被追加10场停赛处罚。此后在2014巴西世界杯乌拉圭对阵意大利的比赛中对基耶利尼再度下口，因此再遭重罚，不过在他加盟巴萨之后再没有犯过相同的错误。不过俱乐部和国家队不同，苏亚雷斯出名战就是手球解围却意外保得球队晋级，巴西世界杯又出咬人事件，所以这个新规对于约束苏亚雷斯是有帮助的。

事实上俄罗斯世界杯的新规定还有其他内容，具体包括对VAR的使用、任意球和界外球的判罚处理上都进行了一些改变，这些内容需要在比赛中逐一论证，不过规定的宗旨是为保证比赛的正确判罚和公平性。

值得一提的是新规定中还要求球员在比赛中的饮水休息时间不超过1分钟，这是为了让比赛有延续性。教练席可以使用手持电子设备或是通讯设备，但是球员如果因为设备问题离开球场，或未经裁判允许又返回球场的话则会判任意球和点球，所以看似宽松的规定中，球员们在使用的时候还是要格外小心的，否则可能有送点的危险。

事实上世界杯这样的大赛可不只是咬人的行为很恶劣，那些故意犯规导致对手核心球员受伤的行为也该加重处罚。巴西世界杯对内马尔犯规的动作就很出格，此外欧冠比赛拉莫斯的犯规动作也有危险性，因为就是他的这个动作导致埃及核心萨拉赫可能无法在小组首轮比赛中出战。

必须提及的是在苏亚雷斯咬人事件过去一年之后，在墨西哥国内联赛中也出现过咬人的事情。那是蒂华纳对阵蒙特雷的比赛中，蒂华纳队长胡安-阿郎戈在比赛接近尾声的时候咬了蒙特雷后卫赫苏斯萨巴拉的左肩，虽然主裁没发现，但是在赛后被追加了禁赛了两场比赛的处罚，所以国际足联的新规出台是对的。

这些新规定和视频裁判的出现也会让球员有一些不适应，毕竟平时防守动作较大或有一些小动作是可以逃过判罚的，想马上都改变也有难度。但是本届世界杯的视频助理裁判技术在球场内安装了33个摄像头，门线位置也安装摄像头，这样的话球场上的任何动作都无法逃出裁判的视线，所以难免会有球员撞在枪口上，禁区内的身体冲撞和动作更需要小心才好。

以往的世界杯经验是从头几场比赛中进行总结，裁判的执法可以告诉所有人本届世界杯的执法尺度和标准，后面开战的球队明显会获益。