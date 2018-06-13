世界杯明日开战，小组赛首轮中强强对话莫过于西班牙对阵葡萄牙的比赛。因为昨日皇马官宣现任西班牙主帅将在世界杯结束后将执教球队，双方签约3年，所以这场世界杯的首场强强对话也增添了更多的看点。皇马和葡萄牙的领军人物都是C罗，面对新任主帅将交出怎样的答卷很重要，而因为成为皇马新帅后，这位西班牙教头在世界杯的战绩和临场指挥也会被更多人关注，并以此来推测新赛季皇马的前景。

两强相争的这场比赛效力西甲的球员也是关键，西班牙阵中有17位球员是在西甲征战的，其中皇马有6名球员，巴萨球员则有4位，对手能否有效的限制C罗的发挥也是关键点。对于葡萄牙来说本场比赛是保平争胜，毕竟实力上有所不及。今年球队打了4场热身赛，分别0比3荷兰，2比2突尼斯、0比0比利时、3比0阿尔及利亚，世界杯开启前大胜对手的比赛中C罗的发挥很到位，也算是提升了士气。但是平比利时一战则显露不足，所以首轮战西班牙需防平局。

西班牙此前的两场热身赛1胜1平，球队1比1平瑞士之后1比0拿下突尼斯，进攻端的火力也不是很猛烈。不过这和球队阵中有多位参加了欧冠决赛的皇马球员有关，而且一直以来西班牙都属于慢热的类型，热身赛并不会酣胜，但是正赛的表现却是越来越好。就是因为有这样的特质，所以会被人们认为是真正具备夺冠能力的球队。

本届世界杯的夺冠热门是巴西、德国、法国、比利时，而西班牙虽然内敛也并不会被人们忽略。球队1比0拿下突尼斯之后，西班牙延续了欧洲杯后20场不败的战绩，这说明洛佩特吉执教的西班牙在稳步提升中，球队的实力是经得起考验的。

西班牙的这20场比赛的战绩是14胜6平，共打进61球，仅失13球，更为重要的是所有比赛都有进球，这说明进攻端的火力延续性也强。在世界杯开启之前，球队这项数据追平了西班牙在1947-1951年间的历史纪录，接下来则有望刷新纪录，所以对阵葡萄牙一战也是可以接受平局的，只是因为实力占优，球队会更想取得开门红。

目前世界杯决赛圈的32支球队中，还有4支球队保持不败，只是比利时和摩洛哥是保持18场不败，丹麦和秘鲁是15场不败，都不及西班牙。

回看西班牙的这两场比赛，平瑞士一战是西班牙先声夺人，当时奥德里奥索拉右路传中，席尔瓦回传球助攻队友抽射建功。下半场主帅做了6个人员上的调整，主帅先后用卢卡斯 、萨乌尔、阿森西奥、罗德里戈换下了阿斯帕斯、伊涅斯塔、席尔瓦、科斯塔，后两人下场2分钟后球队就失球了。当时恩博洛得球后传给利希斯泰纳，后者在禁区右侧直接射门导致德赫亚脱手，罗德里格斯乘机将球打进。这粒进球和换人有关，和门将脱手也是相关的。只是遗憾的是随后球队制造了不少进攻机会，却没办法再度进球。

1比0小胜突尼斯的比赛也没有想象的顺利，开场皮克就出错，好在德赫亚神扑救主，这场比赛很焦灼，西班牙久攻不下，直到第84分钟中才由科斯塔助攻阿斯帕斯破门。当时科斯塔先后过掉后卫和门将，然后突然选择回传队友，阿斯帕斯左脚抽射将球打进，门将的出击很冒失，而科斯塔的个人能力和果断应变是亮点。不过这场比赛也属于热身赛模式，首发也并不是全主力球员，阿斯帕斯和科斯塔也都是下半场第76、60分钟才登场的，主帅临场应变还是不错的。

葡萄牙3比0阿尔及利亚的比赛是C罗休假结束后的第一场比赛，球队开场第17分钟就领先了对手，贝纳尔多头球摆渡助攻格德斯将球打进，这粒进球前C罗的射门击中了立柱。第37分钟C罗左路传中助攻费尔南德斯头球破门。下半场格雷罗左路下底传中助攻格德斯头球梅开二度，可以说对手对于C罗的限制是不到位的，这场比赛葡萄牙核心无所不在，如果队友把握机会再强一些的话，比分则不只是3比0了。