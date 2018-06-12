



世界杯迫近，比利时的热身赛依旧是大比分的酣胜，近期的三场热身赛球队分别0比0葡萄牙、3比0埃及、4比1逆转哥斯达黎加，这样的强势也让球迷们担心大赛前太热可能导致正赛爆冷出局，虐弱旅太强势，也可能在遭遇强队的时候吃到平局。不过事实上比利时这样的模式已经很多次了，但是球队并没有因此而在热身赛中收敛锋芒，证明球队不信大热必死的这一观念，球队坚持在每场比赛中竭尽全力，也只有年轻的阵容才有这样的冲击力。

通过近三场的比赛可以看出球队的针对性做的是很足的，平葡萄牙一战验证球队进攻端在强强对抗中的发挥，虐埃及则是实力占优的一场比赛，不过和萨拉赫缺席也有关系。世界杯赛场也不乏只有几位顶级球星带队的球队，迎战这样的对手比利时则需要有效的限制对手核心球员的发挥，而萨拉赫的缺席显然让这场热身赛的目的没能达到。对阵哥斯达黎加则验证逆转比赛的经验，因为球队是在先失一球之后才大发神威。球员们在球场上也忘记了世界杯即将开打这回事，更想的是杀死比赛的悬念。其实这样做是没有错的，至于接下来能否在强强对话中赢球则要看球员们的发挥和主帅的临场应变。

这场比赛中的切尔西的核心阿扎尔的发挥最为关键，开场不久他就利用个人能力转身射门被对手滑铲破坏，当时也是惊得对手一身冷汗的。抢开局是世界级大赛的必备武器，强弱交战只要抢开局得手后，球队赢球的几率就更多，而且体能上的消耗也会减少。

比利时开局就形成轮番轰炸的走势，如果不是卢卡库两次都处在越位的位置，德布劳内和阿扎尔则都有一次助攻了，所以卢卡库的问题还是比利时的一个关键点，尤其是面对强队的比赛中不能太多的浪费机会。

必须承认的是一味的猛攻是可能造成后防出错的，比利时的失球就是因为维尔亨通的解围球落到了对手球员的脚下，鲁伊斯直接起脚就将球打进了，这样的错漏的确是比利时的隐忧。

不过对于攻势足球来说只需要比对手多进一球足以，随后还是阿扎尔的发挥起到了作用。因为对手先后造成卢卡库的多次越位，可以看出造越位是对手的计划，所以阿扎尔随后在进攻选择上进行了改变，他利用低平球到门前，默滕斯反越位成功将球打进，换了一个攻击手就破解了对手造越位的陷阱，这一点也令对手手足无措。上半场末尾的进球是默滕斯右路传中到位，让卢卡库处于无人盯防的区域，所以小魔兽的进球很是轻松，可以说上半场的这两妙传是点睛之笔。

卢卡库的实力是不需要质疑的，但是他缺乏的是先拔头筹或面临绝境绝杀对手的那种霸气，而一旦队友打破僵局之后，卢卡库就能刷新一些数据，但是这样的表现的确是难言强势和关键性的，比利时想要走得更远则需要卢卡库的进步。下半场的两粒进球来自于德布劳内的直塞球找到查德利，后者传球助攻卢卡库头球破门。此后依旧是阿扎尔突破后分球给卢卡库，后者无私横传助攻巴舒亚伊锁定胜局，后面小魔兽的这一传的确更为精妙，巴舒亚伊进球后也多次对球门形成威胁，自信心也提高了不少，必须承认的是比利时多点开花才能在世界杯的赛场上走得更远，独狼行为和浪费良机都是不可取的。

比利时阵中德布劳内和阿扎尔的个人能力是重要的所在，从近期的表现来看后者的作用更大一些，球队遭遇大巴和严防死守的时候，阿扎尔的突破和传球都可能打破僵局。阿扎尔在英超面对对方的凶狠逼抢也比较多，他具备应对的能力，而且还能有效的保护自己，这一点也是他优于其他任何人的一个优势。