今日中国足协对上港球员王燊超开出罚单，禁止进入国家队1年的处罚对于29岁的国脚来说显然是很沉重的打击，但是明知故犯佩戴饰品参与比赛的确是犯错在先。因为这样的行为非但漠视了裁判，而且还给国家队带来负面的影响，所以禁赛1年也是合适的。这样做可以警示所有人，只是这样的处罚是否也得到主帅里皮的认同则是一个问号，因为明年还有亚洲杯的比赛，缺失了这名国脚，防线上的用人需要重新考量和部署。

相信球员本人也会很后悔自己的行为，因为一年之后就30岁了，而触犯条款这一战很可能就是是他职业生涯的最后一场国家队的比赛。虽然也有人指出这条项链是一枚玉佩，且对球员有特殊的意义，但是这样的说法依旧无法改变现今的处罚。

国足对阵缅甸的热身赛是在5月26日进行的，王燊超替补登场后从球袜里拿出项链佩戴在胸前，有人认为这样的行为寓意是不会掉链子，这样的想法的确很奇葩。即便球员本人并不是这个意思，但是比赛中不全力出战而做这些无用的事情的确令人费解，或许球队的懈怠和不转移也是国足不佳的一个潜在因素。王燊超这样的行为如果在赛前有队友提醒的话，这样的悲剧也可能避免，怕就怕一些队友明明知情却没有劝解，这就是整个球队的违章了，所以对王燊超如此重罚也能让国家队杜绝类似的事情再度出现。

饰物之所以被明令禁止是怕在比赛中导致自己和有身体冲撞的对手意外受伤，毕竟在高强度的对抗中任何饰品都可能导致更为严重的伤情出现，所以违规佩戴饰品的确是难以原谅。或许有人会认为这样的处罚有点太过于严重了，并认为开这样的罚单只是因为球员本人并非国家队的核心球员，所以杀鸡儆猴。事实上并非如此，国家队的防守球员有实力和经验的原本就不多，而王燊超近几个赛季无疑是大赛经验丰富的一名国脚，本场虽然是替补出战，但是他的缺阵也会增加主帅的工作。

因为国足战绩不佳，所以每一位国脚都会在赛后饱受质疑，防线球员更是被讥讽的焦点。因为国家队历史上也有末尾失球葬送好局的，更有惨败的经历，所以包括王燊超在内的防守球员都会承受很大的压力，或许就是这些因素导致他迷信不掉链子的说法，导致现今的遭遇。

基于如此严重的出格行为，上港也对王燊超做出了处罚决定，具体是通报批评和罚款2万元，接下来球员只能寄望于在中超开战后在球场上为己正名了。

不过国足的问题其实有很多，不是这一纸罚单可以解决的，以往也有因为联赛而不在国家队比赛中尽全力的例子，没有将国家队荣誉放在第一位才是国足内部最为致命的一个方面。

王燊超在1比0缅甸的比赛中下半场登场打了28分钟的比赛，当时他换下了于海，比赛中他表现的机会也不多，首次得球后将球传给黄紫昌，这次进攻机会最后吊入禁区却没能形成射门。随后对手西图昂接应队友的传球，王燊超对其犯规送给对手一个任意球的机会，之后于洋传球给王燊超，后者下底传中帮助武磊头球威胁球门，上港队友彼此间的默契还是很到位的。遗憾的是随后王燊超又一次下底传中却直接传出了底线，和韦世豪的传接球配合也被对手防守球员断球。最后时刻还有一次在左路的传中机会，可惜传球有一些靠近门将被稳稳抱住。总体上看球员的表现比较中庸，以这样的表现作为职业生涯国家队最后一场比赛的确是留有遗憾的。

所幸的是国足随后的比赛中2比0拿下泰国，武磊梅开二度，第一球得益于肖智的秒传，武磊推射空门得手。第二球则是来自于海的直塞球，武磊得球后凭借个能力内切后弧线球破门，上下半场各进一球也展示了自身的实力，也让因为王燊超事件受到影响的上港球员减少了压力。