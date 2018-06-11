近期世界杯是焦点，但是豪门引援也在紧锣密鼓的进行，自然留住队内悍将也是很重要的。曼城前段时间的目标就是马赫雷斯和若日尼奥，但是交易却迟迟没有官宣，不过在搁置了一段时间后，这两笔引援有望在近期完成，这样的话瓜帅则可以更全心的在世界杯正赛中寻觅人选了。对于曼城来说更为利好的消息还有一个，那就是阿奎罗公开表示自己将留队，继续跟随瓜帅在英超征战，这无疑是接受了和热苏斯的良性竞争。

俗话说一山不容二虎，但是如果两位球员都能接受轮换的安排，的确有利于热苏斯的成长，从上赛季的过程来看球队还很依靠阿奎罗的发挥，所以留住这位悍将是最大的利好。不过事情是随时可能有变化的，世界杯赛场上球员们的发挥也将左右主帅在引援上的取舍。

马赫雷斯应该会比若日尼奥更快加盟曼城，这位悍将上赛季36次威狐狸城出战打进12球，送出10次助攻，球员没有征战世界杯的赛事安排，可以更早的和曼城合练，这样也更利于球员融入球队。同样若日尼奥如果加盟球队的话，也可以更早的到曼城报到，近期那不勒斯主席公开表示两队的判罚已经接近达成一致了，这说明两笔强援即将到位。

近期的国家队热身赛中曼城球员们的发挥也极其出色，巴西3比0奥地利，热苏斯率先进球。可惜进球之后，对手对他采取严防，因此错失了马塞洛和库蒂尼奥两次妙传的进攻机会，这也给小将提出了新的课题，那就是面对包夹的时候如何摆脱防守后形成射门，否则难免被认为是第二个斯特林。

在这场比赛中达尼洛打满了全场，比赛末尾还有一脚远射稍微高出了横梁，可以看出巴西主帅对于他的防守还是很信任的，球队可以零封对手也说明达尼洛、蒂亚戈席尔瓦、米兰达和马塞洛的组合是比较稳健的。下半场第60分钟后席尔瓦和马塞洛被马尔基尼奥斯和费利佩换下，不过这样做是让替补热热身，可以说达尼洛是坐稳了首发的位置了。

此外巴西2比0克罗地亚的比赛达尼洛也打满了全场，主帅对这套后防组是很放心的，难得的是两场比赛保持了零失球。达尼洛在这场比赛中曾在禁区内倒三角传球给威廉，可惜后者一漏，身后的队友却没有跟进，错失了这次绝佳的射门机会。此后在下半场的比赛中还曾试图用远射破门，可惜发力太猛打飞了，虽然悍将建功的心也很迫切，但是这并不妨碍他防守端的稳健。

相比之下热苏斯在这场比赛中的表现一般，他首发出战打了59分钟的比赛，比赛中不是被对手放倒，就是接球的时候越位了，表现的确不及随后的比赛，因此打了多半场比赛就被菲尔米诺换下了。后者在伤停补时建功也等于在给热苏斯施压，所幸的是随后的热身赛曼城小将也同样进球了，首发的位置是无疑问的。

和巴西双星相比，斯特林热身赛假摔之后遭受质疑，接下来需要在比赛中为己正名。不过面对外界的质疑，英格兰主帅则不为所动。近期爆出的英格兰世界杯首发阵容中斯特林当仁不让的和凯恩搭档，位置在热刺悍将的身后，成为球队的绝对核心。主帅认为他的边路突破和威胁是其他球员无法替代的，这样被信任相信斯特林会再度惊艳的。

京多安在德国队阵中发挥很稳，勒夫对于他的表现也很满意。西班牙的席尔瓦依旧是中场核心，球队1比1平瑞士的比赛中，他助攻队友奥德里奥索拉先声夺人。德布劳内在比利时的两场热身赛中虽然无进球，但是中场组织和比赛中的发挥还是延续了俱乐部的稳健，核心地位很稳。阿根廷4比0海地，阿奎罗下半场替补登场斩获进球，主帅也是想好钢用在刀刃上，热身赛并不想过度消耗阿奎罗的体能。

虽然曼城球员参加世界杯比赛的人数较多，体能消耗也是必然的，这也可能给新赛季带来一些隐忧。但是如果在世界杯赛场上大爆发则可以提升自己的实力，这样的话对于新赛季也是有很大利好的。



