世界杯很快就要开打，对于夺冠热门五星巴西来说最为重要的就是备战情况，而伤病则是球队最不希望遭遇的，因为巴西世界杯就是因为内马尔因伤缺席才导致球队惨败的，而近期曼联新援弗雷德在球队的训练中被队友卡塞米罗铲伤，导致右脚踝受伤，这样的伤情注定要缺席随后的一些比赛，这对于球队来说的确是很沉重的打击。

在足坛很多人都曾因伤无缘世界杯的比赛，最多次缺席世界级大赛的球员当属德国国脚罗伊斯，他就是在世界杯前的热身赛中因伤挥别，令无数球迷很心碎。今夏这位德国国脚已经完成了球队的最后一场热身赛，所以正赛可以无忧参战了，但是没想到的是巴西队则可能遭遇减员。

因为上赛季内马尔也经历了伤病，巴西队医就建议他做手术，所以现今可以无忧的参加世界杯的比赛。目前的巴西队医认为还需要进行一些检查才能判断，不过对于巴西球迷来说很寄望悍将只是伤停小组赛的一些比赛，毕竟进入后面的比赛会更激烈，阵容的厚度也夺冠的关键。

巴西队内的核心内马尔和马塞洛都对弗雷德很是看中，足见这位球员对于球队的重要性。虽然悍将缺席，但是巴西还是在世界杯最后一场热身赛中还是3比0拿下奥地利，首发主力基本都出战了，球队上半场第63分钟由热苏斯先拔头筹，下半场在第63和第69分钟连续破门，基本锁定了胜局，建功的是内马尔和库蒂尼奥。下半场登场的球员是费利佩、马基尼奥斯、科斯塔、费尔南迪尼奥和菲尔米诺，多数球员得到了出战的机会，球队酣胜也的确提升了士气。

值得一提的是本场比赛打满全场的有门将阿里森、后卫米兰达和达尼洛，中超保利尼奥和威廉，应该说这几位是主帅很信任的，且体能上也允许打满全场，这样安排也能让球员更快速的进入正赛模式。威廉被称为切尔西大腿，这场比赛中的确是举足轻重的。球队的第一粒进球就是他开出的角球，虽然对手解围，但是还是被马塞洛将球停下继而射门，皮球击中了对手球员身上后落到了热苏斯的脚下，曼城小将轻松推射建功，英超双将在这次进攻中的表现的确不俗。

下半场的威廉更为活跃，他先是突破到禁区横传队友，随后接保利尼奥的传球分给内马尔，后者在禁区晃倒防守球员面对门将将球打进，这粒进球还穿了门将的小门，个人能力再度凸显出来。可以说内马尔的状态已经完全恢复，纵然很多人认为他的踢法过于华丽，脚下也经常有花活，很容易被对手放倒和铲伤，但是内球王还是喜欢如此华丽的过人后令门将望洋兴叹。更为重要的是内马尔和威廉的化学效应很明显，这一点还可以在世界杯的正赛制造更多精彩的进球。

球队的第三粒进球同样是来自英超球员的配合，虽然库蒂尼奥已经从利物浦转会巴萨，但是他和前队友菲尔米诺的化学效应依旧存在，两人二过一配合堪称完美，这一球也让比赛被提前定格了。因为第69分钟就已经3球领先对手，所以随后的比赛也更为轻松一些。值得一提的是菲尔米诺是下半场第67分钟替补登场的，2分钟后就助攻队友破门，这一点也可以供主帅在世界杯正赛中考量，就本场比赛中这两人的配合来看，的确更容易撕开防线斩获进球。