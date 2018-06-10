世界杯前德国最后一场热身赛2比1险胜沙特，罗伊斯送出一次助攻，而且还参与了第二粒进球，的确足够关键，球队能获得这柄新式武器的确可以在随后的世界杯正赛中有所斩获。不过德国队两员大将先后击中立柱，这射门的效率也有一些不足，赫迪拉还送给对手点球大礼，很明显上届世界杯冠军在这场比赛中表现不佳。

虽然说球队的热身赛表现是有所保留的，但是勒夫在首发中祭出了最强阵容，的确是意在演练正赛的首发，可惜的是下半场球队的表现不太好，所以才会有失球的产生。这场比赛诺伊尔和特尔斯特根分别打了半场比赛，后者没能扑出点球的确再度证明不及前者，起码是在扑点球的能力上有所不及，接下来的正赛门将位置的安排还需要勒夫做出选择。

这场比赛球队第一粒进球比较简单有效，来自基米西的长传球，罗伊斯横传维尔纳推射破门。可惜的是随后的两次射门都击中了立柱，当时维尔纳和穆勒连续射门无果后，罗伊斯在左路传中找到赫迪拉，后者射门被门将扑了一下后击中立柱，但是并没有弹如球门，这次机会很是可惜。第二粒进球是罗伊斯直塞球找到禁区内，维尔纳得球传中造对手乌龙大礼，这和对手防线球员出错相关，不过算上下半场赫迪拉防守贾西姆不利送点，两队各有一名球员犯错，就显示不出德国队的优势面了。

虽然这场比赛不够完美，但是大战前找出球队的一些问题也是很好的。下半场勒夫共做出5个人员上的调整，除了门将外，聚勒、布兰特、京多安和马里奥戈麦斯得到出场的机会。罗伊斯打了57分钟的比赛是上半场的关键，京多安替换罗伊斯登场后的表现也不错，因为勒夫在世界杯开始最后决定放弃曼城大将萨内，所以京多安的发挥则成为曼城球迷关注的焦点。

京多安上场后先是和克洛斯传球配合，最后基米西传中球到禁区，可惜被对手头球解围，不过依旧是德国队的球权，聚勒得球后传中，京多安第一脚攻门造成对手门将扑球脱手，当他想再度补射的时候对手门将已经将球拿到，这也是差之毫厘的一次进攻机会。随后克洛斯挑传禁区中路，京多安停球后转身被对手门将拿到，这次机会很是可惜。虽然没能破门，但是京多安登场之后的确制造了不少的威胁，和队友的传接球配合以及跑位也是很到位的。

下半场末尾京多安再度得球在中场断球后推进造犯规，并送对手莫加维黄牌，球队快发任意球形成传中机会，可惜落点没自己的球员，所以没能形成射门。这场比赛克洛斯和京多安连线最多，两人的化学效应是很明显的，彼此也很信任，京多安运气好的话是该有有一粒进球的。

回看德国队之前1比2被奥地利逆转的比赛，京多安首发出场打了56分钟的比赛，开场不久挑传到禁区给萨内制造进攻机会，可惜后者插上慢了一些被对手解围了。随后京多安再次传过顶球到禁区，队友却没有停好球，再度浪费了机会。下半场一次极具威胁的传球到禁区，可惜还是没能帮助队友完成射门。那场比赛种萨内浪费了一些机会，定位球也略高出横梁，随后将球打进又被判越位在先，所以屡屡错失机会后无缘了德国队最终的23人名单，但是京多安的表现是得到主帅认同的。拿下沙特一战中悍将的表现还是很稳的，只是能否在小组赛首轮获得首发机会则是未知的。

对于德国来说厄齐尔的伤停是一个隐忧，再就是门将选择上需要勒夫做决定，这个位置也很关键，倘若本场比赛能扑出对手的点球，零封对手可以更加提升士气。不过沙特只是中游球队，德国小组赛第一个对手是墨西哥，这球队的硬气功和攻防的实力都强于沙特，德国队需要更加竭力才能取得开门红。