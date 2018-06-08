葡萄牙在没有C罗的情况下连续两场热身赛都平局结束，三场比赛两场零进球，这的确是很危险的信号。球队先后被突尼斯和比利时逼平，而C罗一出战球队就3比0拿下了阿尔及利亚，足见葡萄牙领军人物的威力。更为重要的是这场比赛是C罗为葡萄牙出战的第150场比赛，如此的酣胜的确印证传奇的魅力和实力，更能燃起世界杯的热情。

虽然这个对手比较弱，但是也是比较顽强的球队，即便C罗没有进球，但是状态到位，给予队友的支持也足够，这场比赛对于接下来的世界杯揭幕战是有利好的，因为两个对手是有一些相似之处的。

因为近期传闻C罗要离开皇马，加上欧冠结束后需要休息，所以少数人会担心C罗的状态会否不及两年前欧洲杯，而事实上却是比之前更为稳健和强势的。俱乐部三次夺欧冠的确增加了他的锐度，欧冠一个赛季下来的关键性也得到了证明，俱乐部的辉煌之后，他会对国家队荣誉更加期待，所以这个夏天是不需要担心C罗的状态和发挥，伤病也不会再度影响到他。

阿尔及利亚近期的表现的确不佳，所以遇到C罗率领的葡萄牙缴械也是必然的，队内核心是马赫雷斯，今夏身在莱斯特城的他很可能转会曼城，本场两位领军人物的比拼也是关键所在。

葡萄牙这场比赛刚开始就获得定位球机会，C罗主罚打中了人墙，但是皮球落到了门前，穆蒂尼奥及时赶到起脚补射可惜被对手破坏除了底线，角球机会也没能破门。随后C罗的进球被判越位，不过这次进攻的想法的确不错，当时贝尔纳多趁对手后场传球失误完成抢断，一脚直塞球直接找到C罗，可惜后者接球前已经稍稍越位。

随后进攻多是葡萄牙这边，对手少有的机会，马赫雷斯在中场传过顶球也被门将化解，随后悍将还出现接球失误导致皮球出界的尴尬。随后葡萄牙也是以长传球的方式破门了，当时卡瓦略中场长传球给贝纳尔多，后者头球摆渡助攻格德斯抽射破门。

再随后穆蒂尼奥直塞球找到C罗，可惜打到了边网上。应该说队友只要有机会都会给C罗做球，希望队内真核能有进球出现。阿尔维斯也直塞球找到C罗，后者传球给格德斯被对数识破。上半场末尾依旧是费尔南德斯在中路直塞球找到C罗，后者转身被断球后积极逼抢，迫使对手大脚解围。

应该说进球后球队的进攻比较难一些，第二粒进球在比赛中更为重要，不过事实证明越困难的时候就越可能有机会打破僵局。第二粒进球是阿尔维斯拿球给到穆蒂尼奥，后者传给格雷罗，再和C罗连线，后者完成突破后传中助攻费尔南德斯头球破门，后者射门的时候身边无人防守，这次进攻可以说是将对手的防守链打乱了，C罗的突破也让对手很狼狈，可以说是一力锁定胜局。

葡萄牙的防守在这场比赛中也做的不错，否则2比0的优势下还是可能失分的，但是下半场防守稳定，并没给对手机会，卡瓦略和佩佩这样的老将也起到了作用。

C罗下半场定位球还是打在了人墙上，随后角球机会抢点打门被对手门将及时挡出。再之后还是C罗得球突破再造定位球，这次定位球穿过了人墙直奔球门，可惜还是被挡了一下没能洞穿球门。这次进攻后还是葡萄牙的连续进攻施压对手，不久就攻入了第三球，当时格雷罗左路持球突破下底后传中到门前，格德斯头球破门。

下半场开场10分钟就3比0，也等于更早的定格了比赛，随后主帅大面积的换人，让替补球队得到热身的机会。这样的比赛既适合磨合阵容，更能提升士气，还没有伤病的困扰，的确是世界杯前葡萄牙最需要的一场比赛。C罗在本场特别无私，传球给队友的次数也蛮多的，格德斯本场比赛很出彩，17号球衣也是当年C罗穿过的球衣，人们寄望着这位悍将能够持续的发挥奇效。



