英格兰世界杯前的最后一场热身赛，球队2比0拿下哥斯达黎加，这样的比分是可以预判到的，不过没有想到的是队内几大主力都坐上了板凳，并没有登场，可以说非全主力阵中游刃有余的完成了比赛。不过4年前的巴西世界杯，英格兰就是被这个对手逼成0比0平，随后小组赛就出局了，对手则成为黑马以小组第一身份晋级，所以本场比赛也可以说是复仇之战。只是一向在热身赛中强势的英格兰并不会因此而得到更多的掌声，因为非正式比赛的酣胜对于球迷来说已经习以为常了。

值得一提的是本场比赛凯尔-沃克、戴尔、凯恩、斯特林、阿什利-扬都没登场，看来主帅也是想让主力得到足够的休息时间，而其他球员则有了表现的机会。因为此前给与瓦尔迪出战的时间有限，所以这员悍将和拉什福德、奇克在本场比赛中都得到了首发的机会，而下半场第63分钟登场的还有维尔贝克、特里皮尔、卡希尔、阿里，可以说攻防两端都有效的轮换了，这样做就是为了调动每一位球员的状态。

这场比赛拉什福德和维尔贝克以及阿里的表现比较关键，上半场进攻不少但是迟迟无法破门，被拦截的次数居多，而赢得角球机会的次数并不多。第一次角球机会是琼斯 直塞球获得，但是阿诺德开到后点被对手破坏了。奇克两次被放倒为球队赢得定位球机会，德尔夫开到禁区后点，但是裁判判罚了马奎宁对门将犯规，比赛中一度是陷入了僵持阶段的。这样的情况下拉什福德开始更多的持球，他从左侧带球下底传中赢得角球，德尔夫开出的角球被琼斯顶到，可惜被对手门将托出了横梁。连续赢得的角球机会并没能制造威胁，禁区中路对手的防守是到位的。

定位球没能威胁球门之后，英格兰开始控球并进行多人的传球配合，最后由奇克将球交给拉什福德，后者直接起脚射门将球打进，由此可见变化后带来了高效率。这次射门是在外围，所以对手门将也有点预估不到，所以没反应过来球已经洞穿了球门，拉什福德突袭显然是有力道的，而皇马门将则露怯了。

因为本场比赛头球能力强的卡希尔没首发，所以随后角球机会开始打战术角球，拉什福德持球后组织进攻，他和奇克以及德尔夫的配合很灵动，帮助瓦尔迪形成个人的第一次攻门。必须提及的是英格兰上半场定位球机会总是被吹冲撞了门将，这一点上如何调整也很关键。世界杯开战后定位球直接制造破门机会当为首选，如果总是冲撞门将的话，进球无可能，还可能吃到黄牌，其实是很危险的。

随后英格兰的进攻到禁区就被解围，角球继续战术配合，但是阿诺德的传中球到禁区瓦尔迪却没跑到位，彼此的默契度打折了，这也是一个隐忧。之后拉什福德造犯规赢得左侧的定位球，开到禁区被解围赢得角球，但是没有卡希尔，英格兰的角球机会基本没威胁。可以说上半场如果没有拉什福德的突然爆射，英格兰也无法洞穿对手的球门。

下半场拉什福德继续造犯规赢得前场左侧的定位球，随后是连续定位球和角球机会，但是都没能真正的威胁到球门，所以主帅随后做出了换人调整。维尔贝克上场后和奇克做配合，赢得定位球机会，特里皮尔直接攻门打偏了，但是这次进攻显然更有威胁。阿里上场后也和拉什福德传球配合撕开对手的防线，这是一次反击机会，阿里杀入禁区左侧传球到门前，维尔贝克鱼跃冲顶将比分扩大为2比0。第二粒进球等于锁定胜局，但是这两球之间的过程的确看点不多，进攻多但是射门的威胁并不多，因此主帅还需要深思找出对策，因为正赛中对手一定比本场的对手更竭力。

可以看出拉什福德在这场比赛的关键性，主帅换上了阿里和维尔贝克、特里皮尔之后，几名球员的配合提升了进攻端的效率，而这一锤定音的反击也打得很好，相信主帅在这场比赛之后也能制定出世界杯首战突尼斯的首发人选。

曼联上赛季引入桑切斯之后，人们对红魔阵中的拉什福德和马夏尔等人都报以怀疑的态度，并认为这些人难当大任，但是本场比赛的表现的确是为己正名了。上赛季拉什福德联赛37次出战贡献7球，送出5次助攻，39次射门21次射正。欧冠7次出场贡献2球1次助攻，只是13次射正只射正4次，有一些低效，不过整体上悍将的确还有提升的空间。