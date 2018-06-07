虽然曼城不差钱，但是俱乐部也拒绝当冤大头。因为那不勒斯开出了其他要求，所以针对若日尼奥的求购停止了，曼城将目标转投到皇马中场科瓦契奇和前尤文图斯中场勒米纳的身上。事实上皇马阵中的悍将都是具备实力的，因为近几个赛季不断登顶，球员们的大赛经验也很足，所以从皇马身上挖角的确是很正确的。

目前齐达内已经离任，银河战舰换帅后一定会对阵容上做大调整，所以今夏引援目标会更多的锁定在皇马阵中。不过因为若日尼奥本人很希望加盟曼城，所以如果那不勒斯改变主意的话，曼城还是会重启谈判的。曼城这样的举措其实也是利于其他球队，否则今夏的引援会不断飙升价格，英超其他豪门也会额外的多花很多资金。

事实上因为报价太高，此前曼城就先后放弃过桑切斯和马赫雷斯，如今莱斯特城还希望加入曼城外租的一名小将在马赫雷斯的转会中，所以这笔引援暂时也不会落定。这其中的博弈还需要有一方让步，曼城目前的情况是不会妥协的，那么只有狐狸城放弃额外要求了。

科瓦契奇是2015年夏季从国米转会皇马的，当时是3500万欧元，但是处子赛季并没有得到多少机会，可贵的是即便如此球员本人很努力。在2016年欧洲杯结束后，他放弃假期提前归队和球队训练，之后得到齐祖的器重，并获得一定的出场机会，更为难得的是在球队遭遇多人伤病的时期，科瓦契奇发挥出色，因此获得了更多关键战首发的机会，这样的球员的确是至宝，曼城的眼光不差。因为齐祖已经离开了皇马，所以悍将也应该有换个地方的想法，而现在的足坛曼城的确是一个好的所在。

科瓦契奇上赛季为皇马出场35场比赛，其中首发20次，送出2次助攻。欧冠出战7场比赛，联赛21次。今夏的俄罗斯世界杯悍将代表克罗地亚出战，球场上的表现好的话也将成为今夏的热门人物。上赛季的欧冠比赛中，皇马3比0大胜希腊人竞技的比赛科瓦契奇首发出战，，但是上半场中段就因伤下场，克洛斯顶替他出场的时候悍将几乎落泪，由此可见每场比赛他都不想错过。随后因此缺席了4场比赛后，终于在欧冠小组赛末轮主场3比2多特蒙德的比赛中再度首发，悍将参与了第二粒进球，当时纳乔左路传中，科瓦契奇后点停球后回传C罗，后者直接起脚将球打进，这场比赛科瓦契奇下半场第58分钟被塞瓦略斯换下。

之后1/8决赛次回合皇马客场2比1大巴黎的比赛中科瓦契奇再度首发，这场比赛中科瓦契奇发挥了作用，下半场第66分钟他和巴斯克斯夹防维拉蒂，后者倒地后向裁判抱怨，结果被出示第二张黄牌罚下，不占优势的情况下还少一人作战的大巴黎最终饮恨也是必然的。更为重要的是在对手少一人征战后，科瓦契奇得球后将球给到马塞洛，后者直传球找到本泽马，阿森西奥末尾推射险些破门。这场比赛科瓦契奇打了71分钟的比赛，他的表现是得到认同的。

此后欧冠1/4决赛两回合科瓦契奇都是下半场替补登场，并没有多少的表现时间。半决赛次回合2比2拜仁的比赛中科瓦契奇再度首发，比赛中他2次过人，1次抢断成功，表现还是很稳健的。遗憾的是决赛中他并没有出场的机会，此外赛季末尾的两场关键战中，皇马客场2比2巴萨的比赛悍将只出场几分钟，2比3塞维利亚的比赛中科瓦契奇首发出战，有1次射门，传2次威胁球，3次过人，2次抢断成功，1次犯规，3次被犯规，打了87分钟比赛也是悍将出战比较长的一场比赛，可惜球队输球了。

综上所述可以看出皇马主帅更信任克洛斯，即便换帅后这样的情况应该也不会改变，所以科瓦契奇寻求转会的话是为了更多的出战机会，而曼城则需要欧冠经验丰富的球员，24岁的科瓦契奇很适合。悍将的优点是组织和传控能力很好，持球推进的能力也不错，英超需要强壮的身板，这一点也是他的强项。

曼城的另外一个目标是24岁的勒米纳，上赛季悍将为南安普顿出场29场比赛，23次获得首发机会，贡献1球1次助攻，这名球员主要是增加板凳深度。此外在英超内部挖角的好处是能很快适应球队的打法，而且在比赛中对英超内部的对手也很熟悉，虐菜的能力会强一些。